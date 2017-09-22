Müziğini kendilerince yorumla, muhteşem ödülleri kazan!

İster bir DJ, ister bir kemanist, isterseniz elektro gitarist olun fark etmez. World of Tanks’in yeni müzik yarışması Tank Factor’de müzikal yeteneklerini ortaya koymak isteyen herkese yer var. Dilerseniz oyunun ana müziğini piyanonuzla ya da gitarınızla coverlayın, dilerseniz mikserinizin başına geçin ve şarkının gelmiş geçmiş en iyi remixini siz yapın ama müzikle ve video oyunlarıyla ilgileniyorsanız bu yarışmayı sakın kaçırmayın.

World of Tanks’in oyun müziklerinin baştan aşağı yenilenme aşamasında olduğunu ve dünyaca ünlü grup Sabaton ile Silent Hill’den tanıdığımız Akira Yamaoka’nın bu iş için kolları sıvadığını geçtiğimiz günlerde sizlere duyurmuştuk. Oyunun ses tasarımı ve müziklerindeki bu yenilikçi bakış açısına paralel olarak Wargaming, bugün yaptığı bir duyuruyla Tank Factor adını verdiği müzik yarışmasının startını verdiklerini duyurdu.

Yarışmada cover kategorisi ve remix kategorisi olmak üzere iki farklı kategori bulunuyor. Cover kategorisinde içeriğini katılım sayfasından indirebileceğiniz World of Tanks’in tema müziğini kendi müzikal çizginizde yeniden yorumlayacaksınız. Şayet uzmanlık alanınız spesifik bir enstrüman ise bu kategori tam size göre. Remix kategorisinde ise aynı şarkıyı bu kez herhangi bir DAW üzerinde düzenleyerek elektronik bir performans sergileyeceksiniz. Bu kategori özellikle DJ’ler ve elektronik müzik yapan müzisyenler için birebir.

Akira Yamaoka, Tank Factor’ün ana jüri üyesi olarak World of Tanks Ses Tasarımı Ekibi ile birlikte hem cover hem de remix’lerinizi değerlendirecek. Kazanan ise birbirinden değerli hediyelere kavuşacak. Katılmak için ille de profesyonel olmanız gerekmiyor. Yarışma ben bu işin üstesinden gelirim diyen yetenekli amatör müzisyenlerin de katılımına açık.

“Hem bilgisayar oyunlarına hem de müziğe aşığım,” diyen Akira Yamaoka konuyla ilgili düşüncelerini, “World of Tanks’i yaklaşık 4 yıldır severek oynuyorum. Dolayısıyla oyuncu topluluğunun içinden biri olarak müzikle ilgilenen takım arkadaşlarıma destek olabilmek benim için büyük mutluluk. Her yaştan tankçının hayallerini gerçekleştirmeleri ve müzik kariyerlerindeki o ilk büyük adımı atabilmeleri için kolları sıvamış bulunuyoruz,” sözleriyle dile getirdi.

Hem DJ hem de cover kategorilerinin kazananları, bu yıl Moskova’da gerçekleşecek WG Fest’te Akira Yamaoka ile bizzat sahne alacaklar. 23 Aralık’ta gerçekleşecek organizasyonda başta Bağımsız Devletler Topluluğu olmak üzere, Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu’nun dört bir yanından gelen tankçılar, kaptanlar ve pilotlar, ortak zevkleri olan Wargaming oyunlarını kıyasıya oynayacak ve sizin müziklerinizle eğlenecekler.

Ayrıca Akira Yamaoka ve World of Tanks Ses Tasarım ekibinin ortak ürünü olan “Japonya Savaşı” adlı şarkı, oyunun önümüzdeki günlerde çıkacak oyun müzikleri albümünde dinlenebilir olacak.

Kayıt olmak ve detaylı bilgi almak için tankfactor.com adresini ziyaret edebilirsiniz.