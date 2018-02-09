Müziğin büyülü yolculuğu başlıyor

19 Şubat’ta Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesi’nde oda müziği hayranlarını ağırlayacak olan Leipzig Quartet, Mozart, Dvorak ve Schumann gibi efsanevi bestecilerin eserlerinden oluşturduğu programı ile unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak

Conrad Muck, Tilman Büning, Ivo Bauer ve Matthias Moosdorf’dan oluşan Leipzig Quartet müzik severleri rüya gibi bir yolculuğa çıkartacak. Artisan Organizasyon tarafından düzenlenen ve sanat yönetmenliğini Mehmet Mestçi’nin yaptığı Opus Amadeus Oda Müziği Festivali biletleri www.biletix.com ‘dan temin edilebilir.

Bu sene yedincisi düzenlenecek olan festival kapsamında, Avrupa’nın dört bir yanından ve ülkemizden çok değerli topluluklar İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak. Leipzig Quartet konseriyle başlayacak olan oda müziği şöleni, 26 Mart’ta İstanbul Deniz Müzesi’nde Türkiye’nin en popüler oda müziği topluluklarından CSO Cello Quartet konseriyle sona erecek. Festival kapsamında 11 ayrı etkinlik düzenlenecek. Leipzig Quartet, Ars Trio di Roma, Ombre et Soleil, La Sfera Armoniosa ve Johannette Zomer, Rezonans, Philia Trio, Quarter Bassoon Ensemble, Duo SeRa ve CSO Cello Quartet İstanbul’un birbirinden özel ve tarihi mekanlarında sahne alacak.