Müzeyyen’in babası mahkemede isyan etti

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN POLİS TAKİBİNDEYDİLER

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre uyuşturucu ticareti yaptığı nedeniyle takip edilen bir kısım şüphelilerin Müzeyyen Telli’nin oturduğu evin bodrum katını kullanıyor, burada uyuşturucu saklıyordu. Olay günü Müzeyyen’in halası Aysel Telli apartmanın kömürlük kısmına indi ve tanımadığı bir şahısla karşılaştı. Şahsı kömürlükten çıkaramayan Aysel, uyuşturucu maddeyi kömürlüğe sakladığını düşünerek durumu ağabeyi Rıfat Telli’ye bildirdi. Olay yerine gelen Rıfat Telli söz konusu şahısı kovalayarak uzaklaştırdı. Müzeyyen Telli, Okan Telli ve Serkan Telli de bu sırada olay yerine geldi. Bir anda 6-7 kişilik bir grup Telli ailesinin üzerine doğru gelerek ateş etmeye başladı. Müzeyyen Telli ile olay anında evine giden Muhammet Yusuf silahla yaralandı. Şüpheliler olaydan sonra hızla olay yerinden uzaklaşırken Müzeyyen Telli hayatını kaybetti.

31 SANIĞA ÇEŞİTLİ ORANLARDA HAPİS İSTEMİ

31 sanık hakkında hazırlanan iddianamede tutuklu Taner A.’nın (20) “Kasten öldürmeye teşebbüs”, “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” ve “Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme” suçundan 10 yıldan 23 yıla kadar hapsi istendi.

Tutuklu Ümit Y. (23) hakkında “Kasten öldürme”, “Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma” ve “Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme” suçlarından bir kez müebbet ile 1 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi.

Tutuklu Habip P. (29) hakkında ise “Uyuştucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “kasten öldürme” suçlarından birer kez müebbet ile 12’şer yıla kadar hapsi istenen iddianamede, tutuksuz şüpheli Özgür Ö. (19) hakkında da “Kasten öldürme” suçundan bir kez müebbet hapis cezası istendi. Diğer şüpheliler hakkında ise “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama”, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “Kurulan örgüte üye olma” ve “Suç delillerini gizleme veya değiştirme” suçlarından 10’ ar yıl ile 20’şer yıl arasında değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.



YEĞENİNİ VURANI BİR KEZ DAHA TEŞHİS ETTİ

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Müzeyyen Telli’nin ailesi müştekiler Aysel Telli, Rifat Telli, Okan Telli, Serkan Telli ve ailenin avukatı Suat Öztürk katıldı. Ayrıca 22 tutuklu sanık mahkemeye getirilirken 3 tutuklu sanık SEGBİS ile bağlandı ve 2 tutuksuz sanık da yine duruşmada hazır bulundu. Duruşmada söz alan Müzeyyen’in halası Aysel Telli, yeğenini vuran kişiyi daha önce de teşhis ettiğini söyleyerek, “Ateş eden şahıs şu anda duruşma salonunda bulunan Ümit Y. isimli şahıstır. Ateş ettikten sonra silahı arkadaşlarına verdi. Eğer biz hareket edip kaçmasaydık bizi de vuracaktı. Çünkü üzerimize doğru hedef gözeterek ateş etti. Veysi ve Şeyhmus isimli şahısları daha önce teşhis etmiştik ancak şu an gösterdiğiniz Taner’i olay yerinde görmedim” dedi.

KIZININ ÖLÜMÜNE İSYAN ETTİ

Müzeyyen’in babası Rifat Telli Ümit Y.’e yönelerek, “Ben kızımı vatana millete hayırlı bir insan olsun diye zor şartlarda büyüttüm, okuttum. Seni tanımam etmem, hiçbir alıp veremediğim yoktu. Neden yaptın bunu” diyerek isyan etti. Sakinleşmesinin ardından ifade veren Rıfat Telli, “Ben Veysi ve ismini bilmediğim kişiyi gördüm. Kendilerine mahalleden gitmelerini söyledim. Oğlum ve yeğenimle kapıya indik. 3-4 dakika geçtikten sonra Ümit arka sokaktan geldi ve bizi hedef alarak ateş etmeye başladı. Bir kurşun rahmetli kızıma, bir kurşun Suriyeli şahsa, bir kurşun arabamın kaportasına, bir kurşun da karşı komşunun mutfak camına isabet etti. Suriyeli şahıs da bizim komşumuz olur, dışarıdan evine gelmek üzereyken sanık Ümit’in ateş etmesi sonucu yaralandı. Ben daha önce Ümit isimli şahsı görmedim, tanımam” şeklinde konuştu.

Müzeyyen’in kardeşi Okan Telli, “Hafta sonu için ailemin yanına gelmiştim. Olay günü de Ümit isimli şahsı gördüm ve kendisi devamlı ateş etti. Sonra da kaçıp gittiler. Taner isimli şahsı hatırlamıyorum, Veysi ve Şeyhmus isimli şahısları da daha önce teşhis etmiştik. Onlar da Ümit’in yanındaydı. Silahı kimin getirdiğini biz görmedik” dedi. Serkan Telli ise Ümit Y.’i teşhis ederek silahı çeken kişi olduğunu söyledi.



SUÇU BAŞKASINA ATTI

Sanık Ümit Y. ateş etmediğini söyleyerek, “Suçsuzum, ateş edildiğinde ben oradaydım. Ben ateş etmedim, Veysi ateş etti. Teşhisi kabul etmiyorum, beraatime karar verilmesini istiyorum” dedi. Sanık Taner Akın ise “Veysel, Umut ve Ümit’in bir şeyler konuştuktan sonra yanımdan ayrıldılar. Daha sonra Veysel ile Umut birlikte gittiler. Ben de peşlerinden gittim. Sonra 5-6 el silah sesi duyuldu. Ümit gelip elime tabanca sıkıştırdı ben de o panikle silahı alıp parktaki kuma sakladım. Sonra gidip Edip ile beraber çıkardık o da polise vermiş” diye konuştu.



6 SANIĞA TAHLİYE

Mahkeme, 6 sanığın tahliyesine, aralarında Ümit Y.’nin de bulunduğu 18 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Öte yandan ifadesi alınamayan 9 tanık hakkında da zorla getirilme kararı çıkaran mahkeme duruşmayı erteledi.

DAVA AÇILAN SANIKLAR

Savcılık cinayete ve uyuşturucuya ilişkin dosyaları birleştirerek soruşturma sonunda tutuklu şüpheliler Taner Akın (20), Ümit Yürek (23), Habip Perçin (29), Murat Bulut (29), Lokman Ayyıldız (31), Ahmet Afşar (30) Ahmet Tümer (27), Barış Dağ (20), Cebrail Çilingir (21), Delil Balaban (26), Edip Tamer (20), Ender Perçin (31), Esat Durman (20), Hamdullah Ensari (20), İhsan Özlük (25), İsa Gezgin (25) Kadir Kavut (20), Kemal Taşkın (24), Mehmet Akif Esmer (28), Mesut Akan (26), Tutuklu Osman Öksüz (29), Sema Karadağ (43), Serdar Yucar (31), Süleyman Güler (21), Yusuf Deryal (21), Haşim Kılıç (20) ile tutuksuz sanıklar Yasin Kışlacık (26), Ozan Gezer (28) Özgür Öztekin (19) Murat İlter (28), ve Habip Eksin (29) hakkında dava açtı.