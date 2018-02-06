Ara
MENÜ
Kitap Sanat Haberleri

KİTAP SANAT

    Haberler >Kitap Sanat>Müzelerde ocak rekoru

    Müzelerde ocak rekoru

    AA
    06.02.2018 - 21:27 | Son Güncelleme:

    KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerinde ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artışla 877 bin 729 ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, ocak ayı müze ve ören yerleri ziyaretçi rakamları paylaşıldı. Ziyaretçi rakamlarının turizmde yükselen ivmeyi destekler nitelikte olduğu belirtilen açıklamaya göre geçen ay müze ve ören yerlerine gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57 artış gösterdi. Toplam 877 bin 729 ziyaretçi sayısı ile son dört yılın en yüksek ocak ayı ziyaretçi rakamına ulaşıldı. Ocak döneminde müze ve ören yerlerinden elde edilen gelir ise 14 milyon 522 bin 578 lira oldu. Ocak 2018 dönemi ziyaretçi gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 236 artış yaşandı. Bu rakamın 2011 yılından bugüne kadar elde edilen en yüksek ocak dönemi aylık gelir rakamı olduğuna işaret edildi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , rekor , müze
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri