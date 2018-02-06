Müzelerde ocak rekoru

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ocak ayı müze ve ören yerleri ziyaretçi rakamları paylaşıldı. Ziyaretçi rakamlarının turizmde yükselen ivmeyi destekler nitelikte olduğu belirtilen açıklamaya göre geçen ay müze ve ören yerlerine gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57 artış gösterdi. Toplam 877 bin 729 ziyaretçi sayısı ile son dört yılın en yüksek ocak ayı ziyaretçi rakamına ulaşıldı. Ocak döneminde müze ve ören yerlerinden elde edilen gelir ise 14 milyon 522 bin 578 lira oldu. Ocak 2018 dönemi ziyaretçi gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 236 artış yaşandı. Bu rakamın 2011 yılından bugüne kadar elde edilen en yüksek ocak dönemi aylık gelir rakamı olduğuna işaret edildi.