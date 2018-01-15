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    Müzede kova ve paspas sergisi

    Banu ŞEN/İZMİR
    15.01.2018 - 23:18 | Son Güncelleme:

    İzmir Tarih ve Sanat Müzesi’nin Hazine Bölümü’ndeki bazı teşhir alanlarında tarihi eserlerin arasına konmuş kova, leğen, çöp kovası ve paspaslar ziyaretçilerin tepkisini çekiyor.

    İZMİR Arkeoloji Müzesi’nin teşhir kapasitesinin dolması nedeniyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün rehberliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce Kültürpark’taki eski müze binası ve yanındaki iki bina onarılarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredildi. İzmir Tarih ve Sanat Müzesi, Kültürpark içinde 3 bin 820 metrekare kapalı, 9 bin 500 metrekare açık olmak üzere toplamı 13 bin 320 metrekarelik alandan oluşturuldu.

    Müzede kova ve paspas sergisi
    ÇİRKİN GÖRÜNTÜLER

    Taş, Seramik ve Kıymetli Eserler Bölümü’nden oluşan müzede önemli kültür mirasları 2004’ten bu yana sergilenmeye başlandı. Taş Eserler Bölümü’nde İzmir ve yakın çevresindeki ören yerlerinden heykeller, kabartmalar sergilenirken, iki kattan oluşan bu bölümde Arkaik, Klasik, Helenistik ve Roma dönemlerine ait heykeltıraşlık eserleri ile mimari eserlerin olduğu bölümler açıldı. Alt katta Arkaik Dönem taş eserleri, özellikle Homeros heykeli en dikkat çekici parçalar arasında yerini aldı. Seramik Eserler Bölümü başta Smyrna Topraklı Höyüğü olmak üzere, İzmir çevresindeki Prehistorik yerleşimlerden, Bizans Dönemi’nin sonuna kadar olan buluntular ve seramik parçaları vitrinlerde teşhire açıldı. Müzenin bugünkü halinde bu bölümlerde tavanlarda kopmalar, akan suların birikmesi için kovalar, dağılmış perdeler bir süredir çirkin görüntüler oluşturuyor.

    Müzede kova ve paspas sergisi

    HAZİNE TEŞHİRİNDE KOVA PASPAS

    Hazine sayılan parçaların yer aldığı, bu nedenle gruplara fotoğraf çekilmemesi konusunda uyarı yapılan Kıymetli Eserler Bölümü ise çeşitli dönemlere ait Kandiller ve Figürinler, Cam Eserler, Bronz Eserler, Hazine Odası ve Sikke teşhirlerinden oluşturuldu. Ancak en ilgi çeken Hazine Bölümü’nde teşhir alanlarında uzun bir süredir bulunan kova, leğen, paspas gibi malzemeler müzeye yakışmayan görüntüler ortaya çıkardı. Değerli parçaların bir zamanlar teşhir edildiği alanlara, “Geçici olarak teşhir dışıdır” yazısı asıldı. Müze bir dönem en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunurken bünyesindeki eserlerin zenginlikleriyle de görülmeye değer yerler arasında gösteriliyor.

    Etiketler: gazetehaberleri
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