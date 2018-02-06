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Müze ziyaretlerinde ‘tarihi’ artış

hurriyet.com.tr
06.02.2018 - 11:44 | Son Güncelleme:

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ocak ayı müze ve örenyerleri ziyaretçi istatistiklerini açıkladı. Ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 57 artışla 877 bin 729 ziyaretçi sayısına ulaşan müze ve örenyerlerinden 14 milyon 522 bin 578 lira gelir elde edildi.

Ocak 2018 dönemi ziyaretçi gelirlerinde yine geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 236 artış yaşanırken, bu rakam 2011 yılından günümüze elde edilen en yüksek ocak dönemi aylık gelir rakamı oldu.

Müze ziyaretlerinde ‘tarihi’ artış

En çok ziyaret edilen müze ve örenyerleri ise, Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya Müzesi, Mevlana Müzesi, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri ve İzmir Efes Örenyeri.    

OCAK AYI REKORU

Müze ziyaretlerinde ‘tarihi’ artış

Son dört yılın en yüksek ocak ayı ziyaretçi rakamına ulaşan Türkiye, Müzekart satışlarından ise, Ocak 2018’de 3 milyon 643 bin TL gelir elde etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 300’ü aşkın müze ve örenyerine ücretsiz ziyaret imkânı sağlayan ve alındığı tarihten itibaren bir yıl geçerli olan Müzekart satışları, bu uygulamanın başladığı 2008 yılından günümüze 59 bin adetle, her yılın ocak ayının en büyük satış rakamını yakaladı. Rekor artışın gelirlere de yansıması oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 167 artış kaydeden Müzekart satış rakamları tüm zamanların ocak ayı satış geliri rekorunu kırdı.

Etiketler: Topkapı sarayı , Müze , Turizm , Ziyaretçi
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