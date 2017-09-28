Müze sayısı yüzde 2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı kültürel miras istatistikleri açıklandı. Buna göre; Türkiye genelinde müze sayısı 2016 yılında 8 artarak 417’a ulaştı. Bunların 193 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 224 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerdeki eser sayısı, 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 2,4 artarak 3 milyon 311 bin 359 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 38,7 azalarak 17 milyon 247 bin 440 oldu.

Türkiye’de 2016 yılında Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 49,3 azaldı. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2015 yılında 19 milyon 699 bin 239 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 70 iken, 2016 yılında 9 milyon 981 bin 351 ziyaretçi ile bu oran yüzde 57,9’a düştü. Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini 2015 yılında ziyaret edenlerin sayısı 8 milyon 423 bin 695 ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 30 olarak gerçekleşmişken, 2016 yılında 7 milyon 266 bin 89 ziyaretçi ile bu pay yüzde 42,1 oldu.

Özel müzelerde mevcut eser sayısı, 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 4,9 azalarak 374 bin 250 oldu. Özel müze ziyaretçi sayısı, 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 9,9 azalarak 8 milyon 40 bin 90 oldu.

Müzelerin sorumluluğundaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 2,8 artarak 103 bin 571 oldu. Müzelerin sorumluluğu altında yer alan taşınmaz kültür varlıklarının en çok olduğu il 31 bin 177 ile İstanbul olurken, 6 bin 675 taşınmaz kültür varlığı ile İzmir, 4 bin 376 taşınmaz kültür varlığı ile Muğla ve 4 bin 338 taşınmaz kültür varlığı ile Bursa İstanbul’u takip etti.

Milli parkların alanı 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 2,1 artarak 845 bin 814 hektar oldu. Tabiat parkı sayısı 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 2,5 arttı, alanı ise yüzde 0,02 azaldı. 2016 yılında tabiat parkı sayısı 209’a yükselirken, alanı ise 99 bin 378 hektara düştü.

Tabiat anıtı sayısı 2016 yılında 2015 yılına göre 1 azaldı ancak alanı yüzde 2,1 arttı. Tabiat koruma alanlarının sayısı 2016 yılında 2015 yılına göre 1 azaldı ve büyüklüğü yüzde 26,4 azalarak 47 bin 244 hektar oldu.