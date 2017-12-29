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    Müttefiklerimizden kötü niyet seziyoruz

    AA
    29.12.2017 - 10:14 | Son Güncelleme:

    Sud-Ouest gazetesinin sorularını yanıtlayan Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere değindi.

    AB ve Türkiye arasında 2016’da imzalanan sığınmacı mutabakatı uyarınca AB’nin Türkiye’ye ödemesi gereken miktarın sadece bir kısmını ödediğini ifade eden Musa, “Müttefiklerimizden kötü niyet seziyoruz” dedi. Musa, sığınmacılar konusunda Türkiye’nin üzerine düşeni yaptığını vurgulayarak, AB’nin vize muafiyeti ve müzakereler konusunda ilerleme kaydetmediğine dikkati çekti. 

    Türkiye olarak Fransa’dan anlayış ve diyalog beklediklerini belirten Musa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu, NATO, G20 ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında yüz yüze görüştüklerini ve şu ana kadar on kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini kaydetti.
    Musa, Türkiye’nin AB ülkeleri gibi terörle mücadele ettiğini ve Türkiye’de birçok terör saldırısı düzenlendiğini hatırlatarak, “Türkiye, yaptığı çabalarının tam anlamıyla doğru bir şekilde anlaşılmasını istiyor” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: Türkiye’nin Paris Büyükelçisi , İsmail Hakkı Musa , Sud-Ouest
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