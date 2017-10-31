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    Mutsuz gelin ayran ikram etti! 13 kişiyi zehirledi

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 13:46 | Son Güncelleme:

    AFP'nin haberine göre Pakistanlı bir kadın, zorla evlendirildiği kocasını öldürmek için ayranın içine zehir attı. Ancak ayranı diğer kişilerinin içmesi nedeniyle 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

    Kocasının sütü içmeyi geri çevirmesi üzerine, kadının lassi denilen şekerli ayranın içine zehir karıştırdığı, çocukların da olduğu 27 kişinin bu içecekten zehirlendiği, 13 kişinin hayatını kaybettiği, 14'ünün ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

    Yaklaşık 2 ay kadar önce, ailesi tarafından zorla evlendirilen Asiya Bibi, eşi Amjad'a ve ailesine süt ikram etti, ancak kocası içmek istemedi, daha sonra lassi denilen içeceğe zehir karıştırdı, kocası ve 12 akrabası yaşamını yitirdi.

    Pakistan'da zorla ve küçük yaşta evlendirmelerin yaygın olduğu ve kadınların bu duruma karşı mücadele verdiği, ailelerin de kızlarının kendilerine eş seçmesine karşı çıktığı belirtiliyor.

    Polis memuru, Eylül ayında görücü usulü evlendirilen Asiya Bibi'nin, cinayet suçuyla tutuklandığını ve cinayete dahil oldukları iddiasıyla Bibi'nin sevgilisi ve sevgilisinin teyzesinin de gözaltına alındıklarını söyledi.

    Etiketler: gelin , damat
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