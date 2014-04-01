Mutluyuz, Mahall’de varız

Kazanmak için Mahall'deyiz!



İş dünyasındaki her gereksinime seslenen alternatifler

Mahall Ankara, 80 m2’den 731 m2’ye kadar değişen 226 ofisle iş dünyasının farklı ihtiyaçlarına cevap veriyor. Marka değerini her şeyin üstünde tutan dinamik firmalara, saygın hukuk insanlarına, mali müşavirlere, danışmanlık firmalarına, tıp uzmanlarına ve laboratuvarlara dinamik bir çalışma hayatı vaat ediyor.



Kule Ofisler

H harfi şeklinde dizayn edilmiş 19 katlı blokta, 8 köşesinin de güneşten faydalandığı 80 m2 ile 731 m2 arasında değişen alan seçenekleriyle 140 adet ofis!



Yatay Teras Ofisler

Yatay 5 katlı binada, nefes alabilen bir iş yaşamı beklentisi olanlar için 80 m2 ile 620 m2 arasında değişen alan seçenekleriyle özel girişli 88 ofis!



Ankara’nın en kararlı gelişen aksında yeni bir mahalle kültürü

Eskişehir Yolu’nun en gözde lokasyonunda, modern hayatın konut, ofis, mağaza ve otel unsurları özgün bir “mahalle konsepti” ile bir araya geliyor. Konut alanının mahremiyeti ile ticaret alanlarının dinamizmi arasındaki kontrollü kurgu Mahall Ankara’yı günün 24 saati yaşayan bir çekim merkezi haline getiriyor. Bu bölgede yer alan iş merkezleri ve kamu kuruluşlarının gereksinim duyduğu yaşam alanı Mahall Ankara ile karşılığını buluyor.



Akılcı ulaşım alternatifleri ile bütün bir hayat ayağınızın altında

Mahall Ankara’ya Başkent’in en işlek arterleri olan Eskişehir Yolu, Sakıp Sabancı ve Anadolu Bulvarı alternatifleri üzerinden ya da sadece 200 metre mesafede bulunan Kızılay-Çayyolu metro hattı ile dakikalar içinde ulaşmak mümkün.

Seçkin özel okullar, altı üniversite, AVM’ler, oteller, iş merkezleri, bakanlıklar, kamu kurumları ve hastaneler ile aynı koridor üzerinde yer alan Mahall Ankara, sakinlerine her yere yakın olmanın ayrıcalıklarını yaşatıyor.



Vade Farksız, 24 Ay Senetli Ödeme Fırsatı

Peşin, banka kredili özel kampanya seçenekleri için sizleri satış ofisimize bekliyoruz.



Sınırlı sayıda envanter için son gün 30 Mayıs!

Keyifli bir iş hayatı bu ofislerde sizi bekliyor.

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