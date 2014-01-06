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Mutluyuz, Mahall’de varız.

06.01.2014 - 08:58 | Son Güncelleme:

Konut, ofis, mağaza, otel mahalle konsepti ile Ankara’da bir araya geliyor.

Ankara’da yeni bir mahalle kültürü
Mutluyuz, Mahall’de varız.Eskişehir Yolu’nun en gözde lokasyonunda, modern hayatın konut, ofis, mağaza ve otel unsurları özgün bir “mahalle konsepti” ile bir araya geliyor. Konut alanının mahremiyeti ile ticaret alanlarının dinamizmi arasındaki kontrollü kurgu Mahall Ankara’yı günün 24 saati yaşayan bir çekim merkezi haline getiriyor.

Akılcı ulaşım alternatifleri
Mahall Ankara’ya Eskişehir Yolu, Sakıp Sabancı ve Anadolu Bulvarı alternatifleri üzerinden ya da sadece 200 metre mesafede bulunan Kızılay-Çayyolu metro hattı ile dakikalar içinde ulaşmak mümkün. Seçkin okullar, AVM’ler, oteller, iş merkezleri, kamu kurumları ve hastaneler ile aynı koridor üzerinde yer alan Mahall Ankara, sakinlerine her yere yakın olmanın ayrıcalıklarını yaşatıyor.

Her gereksinime seslenen alternatifler
Mahall Ankara, 45-150 m2 arasında değişen 78 City Suites ve 148-244 m2 arasında değişen 363 konut barındırıyor, 1+1’den 4,5+1’e değişen mekan seçenekleriyle farklı beğenilere cevap veriyor.

Mahall Ankara ayrıcalıkları
• 3.300 m2’lik sadece Mahall Ankaralılara ait sosyal tesisler • Konut alanını Mahall Meydan’a bağlayan özel geçiş • Çocuk oyun alanları • Çok amaçlı spor sahası • Yüzme havuzu • Yeşil alanlar, açık hava kortları • Her konut için müstakil bir depo • Konut tiplerine göre farklı sayıda otopark tahsisi • Profesyonel güvenlik birimleri


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Değeri günden güne yükselecek bir yatırım fırsatı
Ankara’nın en seçkin yaşam alanında yerinizi alırken, sizleri kıymeti giderek artacak bir yatırım yapmanın huzurunu Türkerler İnşaat ve TOKİ güvencesiyle yaşamaya çağırıyoruz.

Bu bir ilandır.

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