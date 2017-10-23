Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun yeni film i'Mutluluk Zamanı'nın afişi yayınlandı

Yapımını NuLook’un, yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın yaptığı, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in senaryosunu ise ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ve Ali Erkan Ersezer'in kaleme aldığı 'Mutluluk Zamanı'nın afişi görücüye çıktı.

Romantik Afiş

Farklı dünyalardan gelen heykeltıraş Ada (Elçin Sangu) ile mükemmel bir hayata sahip olan Mert'in (Barış Arduç) tutku dolu hikayesini konu alan 'Mutluluk Zamanı'nın romantik afişi büyük beğeni topladı. Filmde Ada'nın ağabeyi olan ve hayatı boyunca fark edilmeyi bekleyen Tarık (Cengiz Bozkurt), ikilinin arasında farkında olmadan önemli bir rol oynayacak.

Çekimleri İstanbul ve Heybeliada’da 7 haftada gerçekleştirilen ‘Mutluluk Zamanı’ etkileyici hikayesi ve prodüksiyonuyla dikkat çekiyor. Yılın merakla beklenen romantik komedi filmleri arasında yerini almaya hazırlanan ‘Mutluluk Zamanı’ 10 Kasım'da vizyonda...

‘Mutluluk Zamanı’ Hikaye

Asıl sevginin, mükemmeliyette değil kusurların içinde saklı olduğunun anlatıldığı ‘Mutluluk Zamanı' filminde; geçmişiyle yüzleşmeden kendi 'Mükemmel' hayatını yaratan Mert (Barış Arduç) ve tüm hayatını geçmişinde yaşadıkları üzerine kuran Ada'nın (Elçin Sangu) hikayesi romantik haliyle beyaz perdeye aktarılıyor.