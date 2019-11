Mutluluk için yerinizi hemen alın

Türkiye’nin en büyük eğlence şirketi İstanbul Entertaintment Group (IEG), yeni yılda birbirinden keyifli etkinliklere imza atacak.



Türkiye başta olmak üzere bu coğrafyanın en büyük eğlence şirketlerinden biri olan İstanbul Entertainment Group, “Yeni yıla nasıl başlarsanız, öyle sürer” sloganıyla 2’den 77’ye her yaş grubuna hitap eden birbirinden eğlenceli ürünler sunuyor.



2016’da çocuklar IEG’nin etkinlikleriyle eğlenecek

Çocuklar için Maslak Uniq’te açılan The Zone, miniklere eğlenerek öğrenebilecekleri bambaşka bir dünyanın kapılarını araladı. , IEG & 73 Organizasyon işbirliği ve Finansbank ana sponsorluğuyla hayata geçirilen The Zone’da çocuklar, matematiği sevdiren “Harika Matematik Sergisi” ve Da Vinci Learning içeriklerinden oluşan atölye çalışmaları ve filmleri ile öğrenirken eğleniyor. The Zone içindeki Türkiye’nin ilk kapalı trambolin parkında çocuklar eğlenirken, fiziki yeteneklerini keşfediyor.



Sezen Aksu’nun kaleme aldığı, Efe ile Bulut Osman Bey’e karşı oyunu ise İzmir, Ankara ve Erzurum’da çocuklarla buluşacak. Hayvanların insanlardan korunmaya ihtiyac duymayacağı bir mahalle icin çocuklar ve hayvanların eğlenceli mücadelesinin anlatıldığı oyun, 27Aralık’ta İzmir Ege Üniversitesi AKM’de, 9-10 Ocak’ta Ankara MEB Şura Salonu’nda, 16 Ocak’ta da Erzurum Atatürk Üniversitesi Oditoryumu’nda sahnelenecek.



Birbirinden renkli şovlar

Sömestr tatilinin en renkli, en eğlenceli gösterisi olan The Underwater Paradise de IEG ve 73 Organizasyon işbirliğiyle 29 - 30 - 31 Ocak -6-7 Şubat tarihlerinde Volkswagen Arena’da çocukları denizaltının büyülü dünyasına konuk edecek.



Holiday On Ice efsanesi de Passion gösterisiyle ilk kez İstanbul’da olacak. İçerisinde bale, dans, akrobasi, tiyatro, müzik, opera ve illüzyon gibi çeşitli unsurlar içeren ve olimpiyat şampiyonu buz pateni artistlerinin sahne aldığı gösteri, 8 - 9 - 10 Nisan’da İstanbul Ulker Sports Arena’da, 16 - 17 Nisan’da İstanbul Volkswagen Arena’da izleyiciyle buluşacak.



Good Music in Town efsaneleri ağırlayacak

IEG organizasyonuyla farklı müzik dallarında efsanelerin buluştuğu Good Music in Town konserleri 2016’da da hız kesmeden devam edecek. Good Music in Town serisi kapsamında “Valslerin Kralı” Andre Rieu, 10 Mart’ta Ankara Arena’da, 12 Mart’ta Ülker Sports Arena’da sahne alacak. Efsane müzisyen Enrico Macias 14 Nisan’da, ünlü flamenko sanatçısı Sara Baras da 7 Mayıs’ta Zorlu PSM’de sahne alacak.



The Art of Banksy Show dünya prömiyeri İstanbul’a yapılacak

IEG, 2016’da dünya çapında bir organizasyona imza atarak, gizemli sokak sanatçısı Banksy’nin orijinal resimleri ve duvar resimlerinin replikaları ile enstalasyonlarından oluşan “The Art of Banksy Show” dünya prömiyerini İstanbul’da yapacak. The Art of Banksy Show, 13 Ocak’ta Global Karaköy’de açılacak.



Mutluluk için IEG organizasyonlarında yerinizi hemen alın…







