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Mutluluk hormonu serotoninizin azaldığına 5 işaret

Türkçesi mutluluk hormonu olan serotonin, vücudumuzda sindirim sistemimizin düzgün çalışmasından uykumuzu almamıza, düzgün yemek yememizden duygusal dengemizi korumamıza kadar birçok önemli görevi yerine getirmemizi sağlayan bir hormon. Bu nedenle eksikliği; kaygı bozukluğu, depresyon gibi sorunları beraberinde getiriyor. Dışardan yapay yollarla alınması mümkün olmasa da neyse ki; spor, sağlıklı beslenme, meditasyon, psikolojik destek gibi birçok yöntemle vücuda salgılanması gerektiği tekrar hatırlatılabiliyor. Eğer aşağıdaki belirtileri gösteriyorsanız serotonin seviyenizde azalma olabilir ve siz de bu çarelerden birine başvurabilirsiniz.

Hürriyet Haber
07 Ağustos 2017 - 14:46:00

Sinirlilik ve duyguları uçlarda yaşamak

Aşırı sinirli ve tahammülsüz olmak serotonin seviyenizin düştüğüne işaret edebilir. İnsanlar mutluyken dünyaya daha olumlu bir gözle bakarlar ve daha affedici olurlar. Bu nedenle eğer tam tersi günler yaşıyor ve çok kolay sinirleniyorsanız bu tamamen hormonal bir dengesizlikten kaynaklı olabilir. Serotonin düzeyini ölçtürmekte fayda var.

 Mutluluk hormonu serotoninizin azaldığına 5 işaret

Tüm kötü şeylerin sizin başınıza geldiğini düşünmek

Bu durum çok tipik bir depresyon belirtisidir. İnsanlar depresyonda olduklarında hayatın iyi yönlerini değil tamamen kötü taraflarını görürler ve bunun tek nedeninin kendileri olduğunu düşünürler. Oysa bu durum tamamen serotonin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu hormonun eksikliği depresyonun bir numaralı nedenidir.

Mutluluk hormonu serotoninizin azaldığına 5 işaret
 

Uyku sorunları yaşamak

Serotonin gördüğünüz gibi güzel bir hayat yaşamanın bir numaralı gereğidir. Onun eksik kaldığı durumlarda uyku düzeninizde de değişimler yaşarsınız. Uyku düzeninizden sorumlu bu hormon azalmaya başladığında uykusuzluk, geceleri ani uyanmalar, bir düşünceye takılı kalıp uykuya dalamama gibi problemler yaşayabilirsiniz.

 Mutluluk hormonu serotoninizin azaldığına 5 işaret

Tüm dünyayı yemek ya da kusmak istemek

Serotonin hormonu sindirim sistemi için de çok önemli bir hormon olduğundan yemek yeme düzeninizden de sorumludur. Serotonin eksikliğinde kendinizi birden çikolata ve hamurişine vurmak isteyebilir ya da yediğiniz her şeyi dışarıya çıkaracak kadar iştahsız bir duruma düşebilirsiniz. Bu gibi dalgalanmalar size serotonin konusunda soru işaretleri uyandırmalıdır.

Mutluluk hormonu serotoninizin azaldığına 5 işaret
 

Her şeye karşı ilgiyi yitirmek

Çevrenize, arkadaşlarınıza, sevdiklerinize ve hatta kendinize karşı bile ilginizi yitirdiyseniz bu ruh halinin sebebi düşük serotonin seviyesi olabilir. Bu gibi durumlarda insanın kendine olan güveni azalır ve bu da bir süre sonra kendini çevreye kapatmakla sonuçlanır. Bunun üzerine gitmek yapılacak en önemli harekettir.

Mutluluk hormonu serotoninizin azaldığına 5 işaret

 

Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 14:56:19
Etiketler: mutluluk hormonu , serotonin , Hayat
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