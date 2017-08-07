 Mutluluk hormonu serotoninizin azaldığına 5 işaret

Sinirlilik ve duyguları uçlarda yaşamak
Aşırı sinirli ve tahammülsüz olmak serotonin seviyenizin düştüğüne işaret edebilir. İnsanlar mutluyken dünyaya daha olumlu bir gözle bakarlar ve daha affedici olurlar. Bu nedenle eğer tam tersi günler yaşıyor ve çok kolay sinirleniyorsanız bu tamamen hormonal bir dengesizlikten kaynaklı olabilir. Serotonin düzeyini ölçtürmekte fayda var.
Tüm kötü şeylerin sizin başınıza geldiğini düşünmek
Bu durum çok tipik bir depresyon belirtisidir. İnsanlar depresyonda olduklarında hayatın iyi yönlerini değil tamamen kötü taraflarını görürler ve bunun tek nedeninin kendileri olduğunu düşünürler. Oysa bu durum tamamen serotonin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu hormonun eksikliği depresyonun bir numaralı nedenidir.
Uyku sorunları yaşamak
Serotonin gördüğünüz gibi güzel bir hayat yaşamanın bir numaralı gereğidir. Onun eksik kaldığı durumlarda uyku düzeninizde de değişimler yaşarsınız. Uyku düzeninizden sorumlu bu hormon azalmaya başladığında uykusuzluk, geceleri ani uyanmalar, bir düşünceye takılı kalıp uykuya dalamama gibi problemler yaşayabilirsiniz.
Tüm dünyayı yemek ya da kusmak istemek
Serotonin hormonu sindirim sistemi için de çok önemli bir hormon olduğundan yemek yeme düzeninizden de sorumludur. Serotonin eksikliğinde kendinizi birden çikolata ve hamurişine vurmak isteyebilir ya da yediğiniz her şeyi dışarıya çıkaracak kadar iştahsız bir duruma düşebilirsiniz. Bu gibi dalgalanmalar size serotonin konusunda soru işaretleri uyandırmalıdır.
Her şeye karşı ilgiyi yitirmek
Çevrenize, arkadaşlarınıza, sevdiklerinize ve hatta kendinize karşı bile ilginizi yitirdiyseniz bu ruh halinin sebebi düşük serotonin seviyesi olabilir. Bu gibi durumlarda insanın kendine olan güveni azalır ve bu da bir süre sonra kendini çevreye kapatmakla sonuçlanır. Bunun üzerine gitmek yapılacak en önemli harekettir.
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