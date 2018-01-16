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    Mutluluğun ‘zirvesindeler’: Everest’in tepesinde evlendiler

    Hürriyet Haber
    16.01.2018 - 17:51 | Son Güncelleme:

    Dünya’nın zirvesinde mutluluğun da zirvesine çıktılar... Avustralyalı Heidi Turunen (32) ve Tom Rein (31) çifti, Dünya’nın en yüksek noktası Everest Dağı’na 9 günde tırmanarak hayatlarını birleştirdi.

    Cesur çift, hayatlarını birleştirdiği anı benzersiz bir anıya dönüştürmek için Everest Dağı’na tırmandı. Yüksek rakımdaki dondurucu soğuğa aldırış etmeden 9 günde zirveye çıkan ikili, aşklarını ‘bir üst seviyeye’ taşıdı.

    Mutluluğun ‘zirvesindeler’: Everest’in tepesinde evlendiler

    Finlandiya asıllı olan Heidi ve Avustralya'nın Queensland eyaletinden olan Tom, Everest Kampı’na ulaşabilmek için deniz seviyesinden 5380 metre yükseğe tırmandı.

    Mutluluğun ‘zirvesindeler’: Everest’in tepesinde evlendiler

    Yeryüzündeki en yüksek dağ olarak bilinen Everest’e çıkan ikili, nefes kesen manzara karşısında evlilik yemini etti.

    Mutluluğun ‘zirvesindeler’: Everest’in tepesinde evlendiler

    Dondurucu soğuğa aldırış etmeyen çılgın çift, gelinlik ve takım elbiselerini de giyerek minik bir tören gerçekleştirdi.

    Mutluluğun ‘zirvesindeler’: Everest’in tepesinde evlendiler

    Heidi, gelinliğinin altına ten rengi termal bir iç çamaşırı, tişört, pantolon ve yürüyüş botu giymiş.

    Mutluluğun ‘zirvesindeler’: Everest’in tepesinde evlendiler

    Daily Mail’in Avustralya servisine konuşan ikili, çok gururlu ve şahane hissettiklerini söyledi.

    Mutluluğun ‘zirvesindeler’: Everest’in tepesinde evlendiler

    Buradan Tayland’a geçen ikili, ailelerinin de katıldığı bir düğün gerçekleştirdi.

    Mutluluğun ‘zirvesindeler’: Everest’in tepesinde evlendiler

    Etiketler: everest dağı , Heidi Turunen , Tom Rein , evlilik töreni
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