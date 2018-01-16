Mutluluğun ‘zirvesindeler’: Everest’in tepesinde evlendiler

Cesur çift, hayatlarını birleştirdiği anı benzersiz bir anıya dönüştürmek için Everest Dağı’na tırmandı. Yüksek rakımdaki dondurucu soğuğa aldırış etmeden 9 günde zirveye çıkan ikili, aşklarını ‘bir üst seviyeye’ taşıdı.

Finlandiya asıllı olan Heidi ve Avustralya'nın Queensland eyaletinden olan Tom, Everest Kampı’na ulaşabilmek için deniz seviyesinden 5380 metre yükseğe tırmandı.

Yeryüzündeki en yüksek dağ olarak bilinen Everest’e çıkan ikili, nefes kesen manzara karşısında evlilik yemini etti.

Dondurucu soğuğa aldırış etmeyen çılgın çift, gelinlik ve takım elbiselerini de giyerek minik bir tören gerçekleştirdi.

Heidi, gelinliğinin altına ten rengi termal bir iç çamaşırı, tişört, pantolon ve yürüyüş botu giymiş.

Daily Mail’in Avustralya servisine konuşan ikili, çok gururlu ve şahane hissettiklerini söyledi.

Buradan Tayland’a geçen ikili, ailelerinin de katıldığı bir düğün gerçekleştirdi.