Mutluluğun temeli çocukluk

Çocukluk, hayatın tamamını etkiliyor

Hayatımızın ilk altı yılında yaşadıklarımız, yediklerimiz içtiklerimiz, deneyimlediğimiz her şey, yaşamımızın geri kalanını etkiliyor. Bu nedenle anne karnından başlamak üzere, doğum ve sonrasındaki beslenme tarzımız, anne-baba ve çocuk iletişimi, oyun, dil becerileri, sevgi iletişimi gibi gelişimsel özellikler hayati önemde. LC Waikiki Aile Buluşmaları’nın Trabzon durağında Dr. Şirin Seçkin bir çocuğun, yetişkin bir birey olduğunda da temel mutluluğu sürdürmesi için gerekenleri açıklayacak. Sağlıklı beslenmeden oyuna, aile içi iletişimden teknoloji kullanımına kadar pek çok konu masaya yatırılacak.

İrem Helvacıoğlu da kendi deneyimlerini paylaşacak

LC Waikiki’nin reklam yüzü olan İrem Helvacıoğlu da LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın konuğu olacak. Daha önce İzmir buluşmasında katılımcılarla bir araya gelen Helvacıoğlu, LC Waikiki ile gerçekleştirdikleri marka ortaklığından kendi çocukluğuna kadar pek çok konuda açıklamalarda bulunacak.

LC Waikiki’den 50 kişiye 50 TL’lik hediye çeki

Türkiye’nin lider moda ve perakende markası olan LC Waikiki’nin, Hürriyet Kitap ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ‘LC Waikiki Aile Buluşmaları’ anne babalara çocuk yetiştirme konusunda eşsiz bilgiler vermeyi amaçlıyor. Çocuk sağlığının önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen bu sosyal faaliyet, her ay bir uzmanı Türkiye’nin bir şehrinde ücretsiz olarak anne babalarla buluşturuyor. Türkiye, Çin ve Bangladeş olmak üzere 3 tam kapasiteli laboratuvarda, 4.500’ü ekolojik olmak üzere günde ortalama 13.500 test yapan LC Waikiki, çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda da ebeveynlere destek veriyor. Bu doğrultuda daha önceki buluşmalarda olduğu gibi Trabzon buluşmasında da katılımcılara ürün güvenliği ve sağlığı konusunda da bilgiler verilecek ve 50 şanslı aileye LC Waikiki’den 50 TL’lik hediye çeki armağan edilecek.

12 şehir 12 konferans

Bebek ve çocuk ürünlerinde uyguladığı kalite standartlarındaki hassasiyeti, çocukların sağlıklı ve mutlu yetişmesi için de gösteren LC Waikiki, “Aile Buluşmaları” ile 12 ayda 12 uzman ile 12 şehirde ebeveynlerle buluşacak. 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimi için önemli olan noktalara dikkat çekecek “LC Waikiki Aile Buluşmaları” İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Denizli, Mardin, Gaziantep, Eskişehir, Trabzon, Kars, Adana, Nevşehir illerini kapsayacak. Buluşmalara aileler, Ender Saraç, Tan Sağtürk, Üstün Dökmen, Zeynep Köse Çapay, Ramazan Şimşek, Şirin Seçkin, Özgür Öner, Serap Duygulu, Dolunay Kadıoğlu, Yıldız Dilek Ertürk, Eyüp Sabri Ercan gibi alanında uzman isimlerle bir araya gelecek.

Katılımcılara 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi hediye edilecek

Her ay rehberde yer alan uzmanlardan birinin farklı bir şehirde anne-babaların sorularını yanıtladığı LC Waikiki Aile Buluşmaları’nda bu ay Dr. Şirin Seçkin mutlu yetişkin olmak için mutlu bir çocukluk geçirmenin önemine dikkat çekecek. Katılımcıların sorularının da yanıtlanacağı söyleşi sonrasında katılımcılara, bir çiftin bebek yapmaya karar vermesinden çocuk 6 yaşını bitirinceye dek geçen süredeki bebek ve çocuk eğitimini kapsadığı 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi armağan edilecek.