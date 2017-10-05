Mutluluğu Avarız’da buldu

UZUN yıllar Almanya’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye giden ve İstanbul’da bir süre çalıştıktıktan sonra da kent hayatından sıkılıp farklı arayışlar içine giren Cornelia Arbaoui, sonunda aradığı huzur ve mutluluğu Edirne’nin Avarız köyünde buldu. Bir süre İstanbul’da çalıştıktan sonra Edirne’de nikah masasına oturan ve 5 yıl önce Türk eşiyle Avarız köyüne yerleşen Arbaoui “Eşimle burada küçük bir bahçemiz var. Bizim zenginliğimiz huzur, sağlık ve atımıza saman. Burada köylülerle aramız çok iyi, onlar da bize çok destek oluyor. Huzuru köyde buldum. Toprağı çok seviyorum, çünkü her şeyi bize bedava veriyor. Ben köyde yaşamayı çok seviyorum” diye konuştu. Arbaoui, şehir hayatında yapamadığı tüm hobilerini köyde gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Köyde alışveriş yaparken para kullanmadıklarını, baktıkları arılardan elde ettiği bal karşılığında köyde yaşayan vatandaşlardan atlarına saman, tavuklarına buğday, süt, yumurta gibi temel ihtiyaçları aldıklarını anlatan Arbaoui, Türk ve Alman kültürleri arasında bir köprü görevi yapmayı amaçlıyor.





ŞİİR VE EDEBİYAT YARIŞMASI DÜZENLİYOR

Düzenlediği ‘Hatıralar’ isimli edebiyat ve şiir yarışmasına herkesin katılabileceğini ifade eden Arbaoui, “Bu proje benim için kültürler arası bir köprü gibi. Türkiye çok zengin bir ülke. Herkesin bir hikayesi var. Bu hikayeleri Almanlara da anlatırsak o zaman ön yargının kalkması çok daha kolay olacak. Hatıratlarla bir sevgi köprüsü kurmak istiyorum” dedi.





Köyde yaşayan vatandaşlardan Hayri Çetin ise 5 yıl önce köylerine gelen Arbaoui’nin, insanlarla diyoloğunun çok iyi olduğunu, köylülerin de ona alıştığını belirtti.