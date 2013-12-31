Mutlu yıllar

Tabii zamanın bu kadar hızlı geçişi biraz da ona çok şey sığdırmak istememizle ilgili diye düşünüyorum.

Aynı zaman diliminde hem trafikte iki saat geçirip hem dokuz saat çalışmak, hem evdeki işlerle uğraşıp hem kişisel zevklerimize zaman ayırmaya çalışmak zamanı kovalamamıza neden oluyor. Kovalanan zaman da haliyle hızlanıyor.

Evet, yaşam koşulları zorlaştıkça daha çok çalışmaya mecbur kalıyoruz ve zaman hiçbir şey için yeterli olmuyor. Köydeki zamanla kentteki zaman aynı hızla ilerlemiyor; bir başka deyişle, kovalanmayan zaman hızlanmıyor.

Kentlerde yaşayan bizler için yılbaşları daha bir çabuk geliyor, yıl ay, ay hafta, haftaysa gün oluyor. Sonra bir bakıyoruz ki, ailemizle, sevdiklerimizle güzel bir yemek yemeyeli haftalar olmuş.

İşte yılbaşlarını, bayramları biraz da bunun için iple çekiyoruz belki de. Çünkü artık bahanesiz bir araya gelemez olduk.

Herkese umut dolu, güzel bir sofra etrafında sevdikleriyle geçirebileceği mutlu bir yıl diliyorum. 2014 size ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve huzur getirsin.

Bodrum’un cevizli biber dolması

Kırmızı biberler yıkanıp kurulanır. Üzerleri çatal yardımıyla birkaç yerden delinir.

Fırın 200 dereceye ayarlanıp ısıtılır. Biberler fırın tepsisine yerleştirilip fırının ızgara kısmında arada sırada çevrilerek, iyice yumuşayıncaya kadar, en az 10-12 dakika közlenir.

Fırından çıkarılan biberler soyulup sapları çıkarılır. Uzunlamasına ikiye bölündükten sonra çekirdekleri dikkatlice temizlenir.

Biberler, istenirse ocak üzerinde de közlenebilir. Burada önemli olan, biberlerin parçalanmamasıdır.

Peynir, yağ, ceviz, incecik doğranmış dereotu ve pul biber derin bir kaba koyulur. Çatalla iyice ezilir.

Uzunlamasına ikiye bölünmüş biberlerin uzun tarafına peynirli harçtan iki yemek kaşığı kadar koyulup rulo yapılır.

Rulolar keskin bir bıçak yardımıyla, iki parmak eninde parçalar oluşacak şekilde dilimlenir. Burada önemli olan ruloların içinin iyice dolmuş olmasıdır. Hazırlanan rulolar servis tabağına şekil verilerek dizilir. Üzerine yine sızma zeytinyağı gezdirilerek servise sunulur. Afiyet olsun.

Malzeme listesi

-6 adet büyük boy uzun kırmızı biber

-300-400 gr orta yağlı yumuşak Ezine peyniri

-Yarım su bardağı zeytinyağı (sızma zeytinyağı tercih edilmeli)

-2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

-Yarım demet dereotu

-2 çay kaşığı kımızı pul biber