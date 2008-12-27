Mutlu Noeller

Şerife Çaldenk yazıyor

Daha sonra anlaşıldı ki; yabancı futbolcularımızın çok olması yüzünden onların Noel'i evlerinde geçirmelerini sağlamak adına yapılan bir jestti bu.Ancak 17.haftada oynanması gereken ve 25 Ocak'a bırakılan maçlara da bakılınca bir hafta erken bitirmenin bir tesadüften daha ileri olduğunu düşündürmedi değil.Fenerbahçe ile Trabzon, Galatasaray ile de Sivas maçları oynanacak ve belki de şampiyonluk yarışının büyük ölçüde şekillenmesine neden olacaktı bu maçlar.Kimler ve neden karar verdi böyle bir şeye?

Bu gerçekten yabancı futbolcularımıza yapılan bir jest ise; bu futbolcular mutlu bir noel tatilinden sonra dönecek ve canla başla çalışıp aldıkları paraları hak edecekler ise hiçbir diyeceğimiz yok.

Ancak bu işin içinde bir bit yeniği var ise ona da bir diyeceğimiz maalesef yok, bu olanlar bizi aşar çünkü.



Yine de isabet oldu bu erken bitiriş; çünkü hakem hataları almış başını gitmiş ve sinirler iyiden iyiye gerilmiş iken biraz soluklanmış olduk.

Her hafta şu ofsayt mıydı, öbürü gol müydü, sarı kartı kime verdi acaba diye düşünmekten bitap düşmüştük.

Ne hakemler ne yöneticiler ne futbolcular ne de bizler sağlıklı düşünemez olmuştuk.



Yoksa bu kadar karmakarışık olmuş bir ligde, bir de yukarıda bahsettiğim maçlar oynansa idi tam "altın vuruş" u yapmış olurduk ve hepimizin ruhuna el fatiha okunmak zorunda kalırdı.



Her maçı, o takımın kadrosu oturmadı, zaten sakatlıklar da peşlerini bırakmadı, hakem de zaten bize takık gibisinden bahaneler üreterek seyrettik, bir de buna kendimizi inandırdık.

Artık kimsenin bahanesi kalmadı, zaten hiçbir takımın kaybetmeye hali de kalmadı.

Kaybedenin telafi şansı da yok, o nedenle giden gidecek, kalan sağlarla yolumuza devam edeceğiz.



Çok zor ama bir o kadar da heyecanlı ikinci devre bizleri bekliyor.



Sabırsızlıkla maçları, atılacak golleri kimin yaşadığı çok önemli olmayan sadece futbolun kazanmasını can-ı gönülden istediğimiz şampiyonlukları bekliyoruz.



Bırakalım futbolu futbolcular oynasın, bizler de seyredelim.