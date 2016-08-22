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Mutlu İnsanların Şehri: Freiburg

22.08.2016 - 10:06 | Son Güncelleme:

Almanya'nın tarihi ve eşsiz doğasıyla birçok güzellik barındıran Freiburg şehri mutlaka görülmesi gereken rotalar arasında yer alıyor.

Almanya'nın en güneşli, en cıvıl cıvıl şehri olan Freiburg, mutlu insanların şehri olarak anılıyor.

Mutlu İnsanların Şehri: Freiburg

 

Kara Orman'ın Batı yakasından Ren ovasına uzanan Freiburg, ılıman iklimi ile ünlü ve Almanya'nın en sıcak bölgesi. "Üç ülke üçgeninde" olan şehir, İsviçre'nin sınırından 60 km ve Fransa'nın 25 km uzağındadır.

Üniversite şehri olarak da anılan Freiburg'da 1457 yılında kurulan Freiburg Albert-Ludwigs Üniversitesi, Almanya'nın en eski üniversitelerinden biridir.Şehrin mutlaka uğranması gereken bir noktası Münster,  yani Freiburg Katedrali'dir.  Yüksekliği 116 metre olan kulesiyle Münster, eski şehirde nerede olursanız olun rahatlıkla görülebilecek konumda.

 

Mutlu İnsanların Şehri: Freiburg

Freiburg su kanallarıyla da kendisinden çok fazla söz ettirmekte. Şehrin dört bir yanını saran su kanalcıkları eski zamanlarda şehir atıkları için kullanılsa da şimdilerde halkın nefes aldığı yerlerin başında geliyor. 

Mutlu İnsanların Şehri: Freiburg

 

Freiburg hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz önümüzdeki günlerde FOX'da yayınlanmaya başlayacak olan "Bana Sevmeyi Anlat" dizisine göz atmanızı tavsiye ederiz. Yayınlanan tanıtımlarından gördüğümüz kadarıyla dizinin başrol kadın karakteri Seda Bakan ilk bölümde şehri bisikletiyle alt üst ediyor...

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Mutlu İnsanların Şehri: Freiburg

 

Mutlu İnsanların Şehri: Freiburg

 

Mutlu İnsanların Şehri: Freiburg

 

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