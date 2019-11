Mutlu Bir Yaşamın Formülü

0212 850 83 00

Tek Katlı Yaşamın Mimarı Arıkan Yapı, mutlu bir yaşamın formülünü yeniden yazıyor, İstanbul'da Tek Katlı Villa Yaşamı başlıyor. Emaar Türkiye iş birliği ile Türkiye'de ilk kez Arıkan Yapı tarafından gerçekleştirilen "Tek Katlı Yaşam Konsepti", Toskana kimliği ile yeniden İstanbullularla buluşuyor.



Doğal hayatla şehir hayatını birleştiren Toskana Orizzonte, şehrin kalabalığından ve trafiğinden bunalıp, köy hayatının özlemini çekenler için benzersiz bir fırsat sunuyor. Kuş cıvıltıları eşliğinde bir sabah, fırından yeni çıkmış taptaze ekmek kokusu, dostlarla keyifli sohbetlerin yapıldığı bir köy kahvesi, her şeyin en doğalının bulunduğu köy bakkalı... Mutlu bir hayat için her şeyin düşünüldüğü Toskana Orizzonte; sizi modern bir köy hayatı yaşamaya davet ediyor.



Büyükçekmece Göl Vadisi içinde bulunan ve sosyal yaşamı doğal yaşamla birleştiren Toskana Orizzonte, yakınındaki eğitim kurumları, hastaneler, binicilik kulüpleri, spor merkezleri, Hezarfen Havalimanı, 3. Havalimanı, 3. Köprü ile de İstanbul'un en önemli lokasyonlarından birinde yer alıyor.



Proje geliştiricisi ve arazi sahibi olarak Emaar Türkiye iş birliği ile gerçekleştirilen proje, sahiplerine özlemini duyduklarını doğal yaşamı, modern ve çağdaş bir çizgide sunuyor. İnsan fizyolojisine en uygun yaşam modeli olan "Yatay Yaşam Konsepti" ile tasarlanan Toskana Orizzonte villalarının 1. etabının 30 Eylül 2015’te tamamlanması planlanıyor.



Tek Katlı Villa Yaşamı

İnsan fizyolojisi için en uygun yaşam şekli olan "Yatay Yaşam Konsepti" ile tasarlanan Toskana Orizzonte, sahiplerine odalardan bahçelerine bir adımda çıkabilecekleri, apartman dairelerinde olduğu gibi altlı üstlü sıkışık bir hayat yaşamayacakları, güneş ışığından sonuna kadar faydalanabilecekleri, diledikleri zaman havuz keyfi yapabilecekleri, otopark sıkıntısı yaşamayacakları, üst kattaki komşunun çocuğu yüzünden uykusuz geceler geçirmeyecekleri, merdiven çıkmak zorunda kalmayacakları, geniş yaşam alanları sayesinde tüm ailenin her daim bir arada olabileceği bir yaşam; yani mutlu bir yaşam sunuyor.



Tek Katlı Villa Yaşamında Ne Var?

İster kendi meyve ve sebzenizi yetiştirebileceğiniz, isterseniz de havuzunuzun keyfini çıkarabileceğiniz, 2 dönüme varan yemyeşil Geniş Bahçeler var.

Geleneksel Anadolu mimarisinin vazgeçilmezi olan ve modern bir bakış açısıyla yeniden yorumlanan huzur dolu İç Bahçe var.

Ferah ve huzurlu bir yaşamın tadına varacağınız, hayatınıza ferahlık katacak Yüksek Tavanlar var.

Çok sayıda geniş oda seçeneği ve tüm ailenin birlikte aynı katta oturabileceği şekilde dizayn edilen Geniş Alanlar var.

Tek Katlı Villa Yaşamında Ne Yok?

Sizi yoran, evinizden bahçenize çıkarken ya da bahçelerinizden odalara girerken inip çıkmak zorunda kalmayacağınız Merdiven yok.

Yörenin kendine özgü sağlam yapısının yanı sıra, villanızın alt ve üst katı olmadığı için yaşayacağınız bir Deprem Korkusu yok.

Tüm odalar insan fizyolojisine en uygun şekilde ve geniş bir yapıda tasarlandığından, içinizi daraltan Dar Alanlar yok.

Villanızda merdiven boşluğu, merdiven sahanlığı gibi ölü alanlar olmadığından gereksiz yer işgal eden Kullanılmayan Alanlar yok.



Doğal Yaşam ve Şehir Hayatı Bir Arada

Toskana Orizzonte, doğayla şehir konforunu birleştiren Akdeniz’in kendine has ku¨ltu¨ru¨nu¨ İstanbul’a taşıyan yepyeni bir yaşam sunuyor!

Doğal yaşamın simgelerinden Köy Kahvehanesi ve Köy Fırını, tüm ihtiyaçların karşılanabileceği Köy Bakkalı, çocuklarınızla ve komşularınızla yepyeni dünyalar keşfedeceğiniz Köy Kütüphanesi, geleneksel Anadolu mimarisinin simgelerinden İç Bahçe, huzurun, refahın ve bereketin simgeleri olan Zeytinlikler ve Üzüm Bağları ile Toskana'ya özgü değerlerin İstanbul'a yansımalarının yer aldığı Köy Meydanı, özlemini duyduğunuz hayatı yaşatmak için sizi bekliyor.



Burada Her Yere Yakınsınız

Toskana Orizzonte size Tek Katlı Villa Yaşamı'nı sunarken, önümüzdeki yıllarda tamamlanacak olan 3. Köprü ile 3. Havalimanı projelerine kolay ulaşım imkanı da veriyor. 21. yüzyılın en büyük projesi olarak kabul edilen Kanal İstanbul'un yanında yer alan Toskana Orizzonte ile dünyanın en lüks ve prestijli markalarının yer aldığı Designer Outlet de size komşu oluyor. Atatürk Havalimanı’na 21, TEM Otoyolu’na 4.2, Tüyap Metrobüs durağına 6.8 kilometre uzaklıkta bulunan Toskana Orizzonte; değeri her geçen gün artan lokasyonu ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün devamı olan 3. çevreyoluna yakınlığıyla da göze çarpıyor. Eğitim kurumları, sağlık kurumları ve alışveriş merkezlerine yakınlığıyla da dikkat çeken Toskana Orizzonte ile ihtiyaçlarınızı karşılamak çok daha kolay hale geliyor.



Spor Artık Yaşam Biçiminiz Olacak

5.400 m² kapalı ve 10.500 m²’lik açık sosyal tesis alanları ile İstanbul’un en bu¨yu¨k spor ve yaşam kulu¨bu¨ olan Dolce Vita Spor ve Yaşam Kulu¨bu¨, Toskana Orizzonte'nin hemen yanında bulunuyor. Üyelerine fonksiyonel ve du¨nya standartlarında imkanlar sunan kulu¨p, geniş yeşil alanları ve sosyal fasiliteleri ile de fark yaratıyor.



Mimar Mahmut Anlar’ın imzasını taşıyan Toskana Vadisi Spor ve Yaşam Kulu¨bu¨ “Dolce Vita”, Bu¨yu¨kçekmece’nin yemyeşil doğasında hizmet veriyor. Spordan Spa’ya her metrekaresi enerji yu¨klu¨ kulu¨p, son teknoloji aletlerle donatılmış spor alanları, açık tenis, squash, padel kortları, yarı olimpik yu¨zme havuzu, özel stu¨dyo dersleri, deniz ve göl manzaralı café-barı ve diğer fasiliteleriyle şimdiden bölgenin yeni çekim merkezi olmuş durumda. Bu¨yu¨klerin yanı sıra çocukların da unutulmadığı “Dolce Vita”da Tu¨rkiye’de ilk kez “Kids Gym” alanı da yer alıyor.



İnsan ergonomisinin ön planda tutulduğu bir mekan tasarımına sahip olan Dolce Vita, ileri teknoloji kullanımı, genel atmosferi ve dinamizmi

ile u¨yelerine sağlıklı bir hayatın kapılarını açıyor.



İstanbul'un Yeni Gözdesi

Yatırım değeri 200 milyon dolar olan ve 1 milyon 68 bin metrekare arsa alanı üzerinde 450 bin metrekare inşaat alanına sahip olan Toskana Orizzonte’nin tamamı tek katlı, tam müstakil, yüksek tavanlı, iç bahçeli, alaturka kiremitli, taş duvarlı ve Akdeniz kimlikli 187 adet villadan oluşuyor. 695 metrekareye varan ferah villa tipi konutların yer aldığı projenin 30 Eylül 2015’te 1. etabının, 30 Haziran 2016’da da 2. etabının teslim edilmesi planlanıyor. 3 ila 7 oda arasında değişen 8 farklı tipte villanın yer aldığı Toskana Orizzonte villa anlayışına yepyeni bir boyut kazandırıyor.



ARIKAN YAPI



