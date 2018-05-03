Mutlu Anne Mutlu Bebek Buluşmalarının İlki Gerçekleşti

İpek Dağıstanlı moderatörlüğünde yapılan etkinliğe Bebek Hemşiresi Esra Ertuğrul ve Hürriyet Astroloji Yazarı Aygül Aydın konuk oldu.

Bebek Hemşiresi ve Emzirme Danışmanı Esra Ertuğrul; ek gıdaya geçiş sürecinden doğru emzik kullanımına, bebek masajından doğum öncesi alışverişe kadar pek çok konuda hem anneleri hem de anne adaylarını bilgilendirdi. Astrolog Aygül Aydın ise anne bebek burç uyumlarını ve çocukları evrenle uyum içinde büyütmenin ayrıcalıklarını anlattı. Gelen konuklar, seminerde merak ettikleri soruları uzmanlara sorma imkânı buldular.

Bu eğlenceli buluşmada, çocuklar keyifle vakit geçirirken anneler Nuk ürünleri hakkında bilgi edindi ve etkinlik sonunda yapılan yarışma ile Nuk’tan sürpriz hediyeler kazandı.

Katılımcılar böyle bir projeden duydukları memnuniyeti seminer sonunda dile getirdi. Mutlu Anne Mutlu Bebek Buluşmaları gelecek dönemde alanında uzman isimlerin katılımıyla devam edecek...