Mutlaka tanışmanız gereken yüzünüzü güldürecek 6 komedyen

1- Doğu Demirkol
BKM Mutfak Açık Mikrofon sahnesinde izleyenleri kahkahalara boğan Demirkol, Güldür Güldür Show’daki performanslarıyla geniş kitlelerce duyuldu. Halen duymayan, görmeyen varsa arkadaşlarından yardım istesin ve bu isimle tanıştırılsın.
2- Oktay Kaya
Yine aynı ekipten gelen ama farklı tarzıyla ayrışan Oktay Kaya, kendi başından geçen feci komik hikayeleri davudi sesi ve rahat ritmiyle anlatarak size keyifli anlar yaşatacak. Bir an önce takibe başlamanızda fayda var.
3- Caner Omur
Absürt tarzı, şarkıları ve taklitleriyle gülmeniz için neredeyse her şeyi yapan Caner Omur’u bazen bir radyo programında bazen de küçük bir komedi sahnesinde izleyebilirsiniz. Gülme garantisi verebiliriz.
4- Mesut Süre
Radyo programcılığıyla başladığı yolculuğu komedi sahnelerinde sürdüren son dönemin popüler isimlerinden Mesut Süre’yi bir şirket davetinde ya da küçük bir sahnede izlemeniz mümkün. Neden mi? Başarı yoğunluk getirir.
5- Cumhur Sarı
Memleketin en komik tarih öğretmenini izlemeye hazır olun. Anlattığı hikayeleri belki çoğu arkadaşınızdan duymuş olabilirsiniz ama bu kadar gülmüş olma olasılığınız fazlasıyla azdır.
6- Cihan Talay
Komedi biraz da fiziksel bir şey ise Cihan Talay bu konuda çok şanslı ve başarılı. Sadece duruşu bile sizi gülümsemeye başlatacak olan komedyeni kısa bir süre önce Güldür Güldür Show’da izleme şansı elde ettik. Gönül daha çok görmek istiyor.
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