Mutlaka takip etmeniz gereken en güçlü 10 iş kadını

Günümüzde birçok şirket yönetimini yenilikçi ve vizyoner kadın yöneticilere emanet ediyor. Kurumların performansını olumlu etkileyen bu değişim kadın yöneticilerin de kariyer basamaklarını hızla çıkmalarını sağlıyor. İşte mutlaka takip etmeniz gereken 10 güçlü iş kadını...

1. Güler Sabancı - Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı

Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme eğitimi alan Güler Sabancı başarıları ile dikkat çeken iş kadınları arasında başı çekiyor. 2004 yılında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'na gelerek şirketin başarısına ivme kazandıran Güler Sabancı, kadınların iş hayatında daha aktif olması gerektiğini savunanlardan.

2. Nazlı Ümit Boyner - Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi

Ekonomi eğitimi alan Nazlı Ümit Boyner 2002'den beri Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi. Boyner girişimci kadınlara verdiği destekleri kurucularından olduğu KAGİDER'de sürdürüyor.

3. Pınar Abay - ING Bank Türkiye Genel Müdürü

Bilkent Üniversitesi'nde Ekonomi eğitimi alan Pınar Abay şu an ING Bank Genel Müdürü olmanın yanında ING Bank Belçika Yönetim Kurulu Üyesi olarak da atanmıştır.

4. Nurten Öztürk - Opet Kurucu Üyesi

Öğretmen olarak başladığı kariyerini 1984 yılında aile şirketinde çalışmaya başlayarak değiştiren Nurten Öztürk bugün Türkiye'nin ilk yerli akaryakıt şirketinin kurucu üyesi oldu. Öztürk iş hayatı kadar sosyal hayatında da aktif. İşten artan zamanında fotoğraf, edebiyat ve şiir ile ilgileniyor, aynı zamanda seyahatsever.

5. Canan Özsoy - General Electric Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu Canan Özsoy pazarlama yöneticiliklerinin ardından bir pozisyon için Paris'e taşınmasıyla kendini yeni ürünlerin geliştirmesi ve pazarlaması üzerine çalışırken buluyor. Ağustos 2012'den beri de General Electric Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstleniyor.

6. Zeynep Bodur Okyay - Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği mezunu olan Zeynep Bodur Okyay Çanakkale Seramik fabrikalarında birçok farklı görevde bulunduktan sonra 2007 yılında Kale Grup'un başına geçti.

7. Galya Frayman Molinas - Coca Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölüm Başkanı

Boğaz'ı yüzerek geçen sayılı isimlerden Galya Frayman Molinas aynı zamanda iyi bir maratoncu. Molinas kadınların daha iyi iletişim kurduğunu vurgulayanlardan. Ayrıca yönetim kadrosunun %60'ının kadın olduğu da biliniyor. Galya Frayman Molinas, Boğaziçi Üniversitesi İşletme mezunlarından.

8. Gülsüm Azeri - OMV Türkiye CEO'su

Boğaziçi Üniversitesi'nde hem Kimya Mühendisliği hem de Endüstri Mühendisliği eğitimi alan Gülsüm Azeri 2011'den beri OMV Türkiye CEO'su olarak görev yapıyor. Birçok yenilikçi yatırımın altında imzası olan Azeri kariyerine önemli başarılarıyla devam ediyor.

9. Cansen Başaran Symes - Allianz Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Üniversitesi Pazarlama bölümü mezunu olan Cansen Başaran Symes TÜSİAD ve Endeavor üyeleri arasında. 2014 yılından beri Allianz Sigorta ve Allianz Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstleniyor.

10. Suzan Sabancı Dinçer - Akbank Yönetim Kurulu Başkanı

1986 yılında bankacılık alanında başladığı kariyerini halen bu alanda sürdüren Suzan Sabancı Dinçer şirketin yönetim kurulu başkanı ve murahhas üyesidir.