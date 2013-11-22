Oysa, doktor tavsiyesi hariç, ilaç almak pek de hoş bir şey değil. Doğanın sunduklarını gerektiği gibi kullanmak ve vitaminleri mümkün olduğu kadar yediğimiz meyve ve sebzelerden almaksa, sağlıklı kalmanın en emniyetli yöntemi...

Üzüm de doğanın bize sunduğu mucizevi meyvelerden biri. Yararları saymakla bitmez üzümün. Biz bu yazıda yalnızca çekirdeğinden bahsetmekle yetinelim isterseniz. Ne yazık ki pek çoğumuzun kullandığı alkol ve sigaranın oluşturduğu serbest radikaller, hücrenin moleküler yapısına zarar verir. Bu zararı minimuma indirense antioksidan maddelerdir ve antioksidanlar üzüm çekirdeğinde bol miktarda bulunur.

Üzüm çekirdeğinde bulunan antioksidan miktarı azımsanmayacak kadar çoktur. Hatta yapılan araştırmalar üzüm çekirdeğindeki antioksidan miktarının C vitamininden 20, E vitaminindense 50 kat fazla olduğunu ortaya koymuştur. Bu yüzden de uzmanlar özellikle alkol ve sigara kullananların her gün mutlaka çekirdekli üzüm yemelerini tavsiye ediyorlar. Hem öyle mevsimini de beklemeniz gerekmiyor üzüm yemek için. Kuru çekirdekli üzüm de tazesinin yaptığı işi yapabilecek kadar becerikli.

Zeytinyağlı ıspanak kökü

Ispanağın yapraklarını ayırın ve başka bir yemek ya da börek için kullanmak üzere buzdolabına kaldırın. Kök kısmından çok az keserek ayıklayın ve saplarını 10 santimlik parçalar halinde doğrayıp yıkadıktan sonra süzün.

Kuru soğanları ayıklayıp yarım santim kalınlığında halkalar oluşturacak şekilde doğrayın. Kabukları soyulmuş domatesleri de iri halkalar halinde doğrayın. Sarmısakları bütün halde bırakın.

Soğan halkalarını geniş bir çelik tencerenin dibine yerleştirin. Üzerine sarmısakları domates dilimlerini yerleştirip ıspanak köklerini koyun.

Üzerine zeytinyağını gezdirip tuz ve karabiberi serpin. Tozşekeri de ilave edip limon suyunu gezdirin.

Tencereyi orta ısılı ateşin üzerine oturtup kapağı açık vaziyette 5 dakika kadar pişirin.

Son olarak sıcak suyu da tencereye aktarıp kapağını kapatın. Yemeği, orta ısılı ateşte yaklaşık 25 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın. Tencereden almayıp soğumasını bekleyin. Servis tabağına aktardığınız yemeği soğuk olarak servise sunun.

Afiyet olsun...

Malzeme listesi

1 kg ıspanak (sap ve kök kısmı kullanılacak)

3 adet orta boy kuru soğan

5 diş sarmısak

4 adet orta boy domates

Yarım adet limonun suyu

1 çay kaşığı tuz, karabiber

1 çay bardağı zeytinyağın

2 su bardağı sıcak su