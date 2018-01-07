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    Müthiş iddia! "Yunan askerler NATO üssünü korumayı reddetti"

    Hürriyet Haber
    07.01.2018 - 11:07 | Son Güncelleme:

    Yunanistan'da yayımlanan bir rapora göre Yunan askerlerin, NATO'nun Yunanistan'ın kuzeyinde Dedeağaç limanında yeni kurulan helikopter üssünün korunması görevini kabul etmedikleri belirtildi.

    Yunan askerlerin, NATO'nun Dedeağaç limanında yeni kurulan helikopter üssünün korunması görevini kabul etmedikleri aktarıldı.

    Rizospastis'de yayımlanan rapora göre görevi kabul etmeyen bir Yunan askeri, "NATO ve Amerikalı katilleri destekleyen herhangi bir hizmeti hiçbir zaman yapmayacağız. Askeri komutaya verdiğim raporda şahsen desteklediğim görüş budur. Meslektaşlarım da aynısını yaptı. Halkımıza karşı savaş planlayan NATO ordusunun ülkemize getirilmesi provokatif ve kabul edilemezdir" ifadelerini kullandı.

    Sputnilk'in aktardığı haberde askerin, "Herkes onların işlediği suçları biliyor. Yugoslavya, Suriye ve diğer ülkelerin halklarına karşı işlenen suçlar gibi. Amerikalıların 1946-1949 arasında Yunanistan halkına ve Yunanistan Demokratik Ordusuna müdahalesini unutmuyoruz. Halkın katillerinin çıkarlarına hizmet edilmesi için bir askere emir vermek oldukça utanç vericidir, bu durum aynı zamanda Yunanistan halkının ve gençliğinin çıkarlarına da terstir" şeklinde konuştuğu aktarıldı.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , Haber
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