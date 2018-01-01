Ortadoğu'yu karıştıracak şok iddia: "Trump, 'Süleymani suikastına' yeşil ışık yaktı"

Kudüs'teki İsrailli bir yetkilinin ifadelerini kaynak olarak gösteren El Ceride gazetesi, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin suikast edilmesine yönelik Trump yönetiminin İsrail'e yeşil ışık yaktığını yazdı.

İsrail, üç yıl önce Süleymani'yi öldürmenin eşiğine gelmiş ancak ABD'nin Tahran'ı uyarması üzerine plan başarısız olmuştu. Haberde, söz konusu girişimin Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında planlandığı aktarıldı.

Üç sene önce yaşanan söz konusu olayın İsrailli ve ABD'li istihbarat yetkilileri arasında güçlü görüş ayrılıklarının doğmasına neden olduğu ifade edildi.

El Ceride, ayrıca İran'ın Suriye'deki iki numaralı ismi 'Ebubekir' olarak bilinen Muhammed Reza Felahzade'nin de İsrail hedefleri arasında yer aldığını aktarıyor.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Tümgeneral Kasım Süleymani, İran'ın yurtdışı operasyonlardaki "gölge komutanı" olarak tanınıyor.

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