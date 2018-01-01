Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Ortadoğu'yu karıştıracak şok iddia: "Trump, 'Süleymani suikastına' yeşil ışık yaktı"

    Ortadoğu'yu karıştıracak şok iddia: "Trump, 'Süleymani suikastına' yeşil ışık yaktı"

    Hürriyet Haber
    01.01.2018 - 16:44 | Son Güncelleme:

    Kuveyt merkezli El Ceride gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İranlı komutan Kasım Süleymani'ye suikast yapma isteğine yeşil ışık yaktığını yazdı. İsrail'e yakın olarak bilinen Kuveytli gazete, Obama yönetiminin geçmişte İsrail'in bu talebini geri çevirdiğini öne sürdü. Süleymani, İran'ın Suriye ve Irak'taki askeri ve milis güçlerinin başındaki isim olduğu biliniyor.

    Kudüs'teki İsrailli bir yetkilinin ifadelerini kaynak olarak gösteren El Ceride gazetesi, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin suikast edilmesine yönelik Trump yönetiminin İsrail'e yeşil ışık yaktığını yazdı. 

    İsrail, üç yıl önce Süleymani'yi öldürmenin eşiğine gelmiş ancak ABD'nin Tahran'ı uyarması üzerine plan başarısız olmuştu. Haberde, söz konusu girişimin Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında planlandığı aktarıldı. 

    Üç sene önce yaşanan söz konusu olayın İsrailli ve ABD'li istihbarat yetkilileri arasında güçlü görüş ayrılıklarının doğmasına neden olduğu ifade edildi. 

    El Ceride, ayrıca İran'ın Suriye'deki iki numaralı ismi 'Ebubekir' olarak bilinen Muhammed Reza Felahzade'nin de İsrail hedefleri arasında yer aldığını aktarıyor.

    İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yakınlığıyla bilinen Tümgeneral Kasım Süleymani, İran'ın yurtdışı operasyonlardaki "gölge komutanı" olarak tanınıyor.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

     

     

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , SON HABER , HABERLERİ
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri