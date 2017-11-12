Müthiş iddia! "Suudi Arabistan Hariri'nin kardeşini istiyor"

Reuters haber ajansının iddiasına göre, Riyad yönetimi başbakan olmak için anayasaya göre Sünni olmanın zorunlu olduğu Lübnan’da Saad Hariri’nin kardeşi Baha’yı iktidara getirmek istiyor.

Kaynaklar, Suudi Arabistan’ın Hariri ailesini çağırarak Baha’ya bağlılıklarını açıklamasını istediğini öne sürdü. Ancak Suudi Arabistan’da zengin olan ve hala önemli malvarlığı bulunan aile, Saad yerine Baha’nın geçmesini kabul etmedi.

CUMHURBAŞKANI ÇAĞRIDA BULUNDU

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, başbakanlık görevinden istifa eden Saad Hariri’nin tutum ve hareketlerinin, Suudi Arabistan'da yaşadığı şüpheli ve gizemli durumun bir sonucu olduğu belirtildi.

Hariri'nin istifanın arkasında yatan nedenlerin henüz netlik kazanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lübnan'ın Başbakanı uluslararası anlaşmalara zıt hareket edemez. Hariri'nin tutum ve hareketleri, Suudi Arabistan'da yaşadığı şüpheli ve gizemli durumun bir sonucudur. Suudi Arabistan, Hariri'nin hangi sebeplerden dolayı Lübnan'a dönmediğini açıklamalıdır."

SAAD HARİRİ ORTAYA ÇIKTI

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman, Medine kentinde katıldığı bir dizi açılış ve programın ardından Riyad'a döndü.

Selman'ı, Riyad'daki Kral Selman Hava Üssü'nde kardeşi ve eski Savunma Bakanı Emir Mukrin bin Abdulaziz, Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, İçişleri Bakanı Prens Abdulaziz bin Suud bin Nayif ve diğer yetkililer karşıladı.

Üsteki karşılama salonunda ise birçok Suudi Arabistanlı yetkilinin yanı sıra önceki hafta Riyad'da istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri de bulundu.

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