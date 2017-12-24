Müthiş iddia! "Serbest kalması için 6 milyar dolar istediler"

Suudi hükümetin, Prens Muhammed bin Salman tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan 62 yaşındaki Prens El Velid bin Talal'ın serbest bırakılması için 6 milyar dolar kefalet istediği iddia edildi. Başta sosyal medya ağı Twitter olmak üzere dünyanın birçok ülkesindeki şirketlerde hissesi bulunan El Velid, 18 milyar dolarlık servetiyle Forbes dergisinde dünyanın en zengin insanlar listesinde yer alıyor.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım'da yayımlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Kurulan, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu; tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

​Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk davaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı.

SERVETİ GÜNDEN GÜNE ERİYOR

Dünyanın en zengin Arab'ı olan Talal hâlâ bu unvanını korurken tutuklandığından bu yana geçen iki ay içerisinde servetinden 2 milyar dolar kaybetti.

Financial Times'ın haberine göre Talal'ın şirketi Kingdom Holding'de de işler iyi gitmiyor. Şirket Talal'ın tutuklanmasının ardından değerinin 5'te 1'ini kaybederek piyasa değerini 8.5 milyar dolara düşürdü. Kingdom Holding'in yüzde 95'i Prens Talal'a ait.

16 milyar dolarlık serveti olan prensin şirketi Kingdom Holding 12.5 milyar dolarlık bir parayı yönetiyor. Şirketin CEO'su Talal Al Maiman, “Mali yapımız sağlam” açıklamasını yaparak şirketin yoluna devam ettiği mesajını veriyor.

İsmini vermek istemeyen bir Suudi bankacı, “Kimse onlarla iş yapmak istemiyor. Şu an prensin bittiğini söyleyebiliriz” açıklamasında bulundu. 159 kraliyet ailesi üyesiyle birlikte Riyad'taki Ritz Carlton'da tutulan El Velid bin Talal'ın Suudi Arabistan yönetimiyle belli bir ücret karşılığında serbest kalmak için konuştuğu iddia ediliyor.

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