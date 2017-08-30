Müthiş iddia! Kim Yong-un herkesten saklıyor...

'Dünyadan izole' yönetim şekliyle bilinen Kuzey Kore’de, Kim hanedanlığının yeni nesline dair çok az şey biliniyor. Kim Jong-un ile Ri Sol-Ju 2009’da evlenmiş, 2010 ve 2013 yıllarında biri erkek biri kız iki çocukları olmuştu. Ancak Ri’nin 2016 sonundan bu yana medyada görünmemesi spekülasyonlara yol açmıştı.

ŞUBAT AYINDA DOĞUM YAPTI

Güney Kore’nin resmi haber ajansı Yonhap ise bir istiharat raporuna dayanarak bu durumu hamileliğe bağladı. Ajansın haberine göre, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi dün parlamentoya verdikleri bir raporda, Kuzey Kore liderinin eşinin şubat ayında üçüncü defa doğum yaptığı bilgisini paylaştı.