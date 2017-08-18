Müthiş iddia... ABD'den Suudilere teklif: Türkiye'yi denklemden çıkaralım

ABD heyetinin “Suriyeli muhaliflerle Türkiye’nin tüm ilişkileri kesilmeli. Bu konuda insiyatif yeniden şekillenmeli” dediği ileri sürüldü. Ayrıca merkezi İstanbul’da bulunan Suriye Muhalif Devrimciler Güçler Koalisyonu (SMDK) ile Gaziantep’te faaliyet yürüten Suriye Geçici Hükümeti’nin Türkiye dışına çıkarılmasının da aynı görüşmelerde konuşulan konular arasında yeraldığı iddia edildi.

İddiaya göre, yeni karar ve yönetim merkezinin Riyad olmasının kararlaştırıldığı toplantıda, silah ve lojistik destek konusunda Ürdün ve Mısır’ın daha etkin kullanımı da karara bağlandı. Trump yönetiminin Suudi Arabistan’ın yeni süreçte ‘lider’ rolü üstlenmesini istediği, Suudi yetkililerin ise ABD’den İran’ın Tahran-Bağdat-Şam-Beyrut Şii koridorunun engellenmesi konusunda desteğini istediği öne sürüldü. Riyad yönetiminin ayrıca İran’ın Yemen ve Bahreyn konusunda devam eden tutumu karşısında ABD’den daha etkin destek istediği de iddialar arasında yer aldı.

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