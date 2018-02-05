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    Korkunç iddia! ABD konvoyu ile Kuzey Irak'tan teröristlere yardım

    Hürriyet Haber
    05.02.2018 - 06:56 | Son Güncelleme:

    ABD ordusuna ait zırhlı güvenlik araçlarının bulunduğu büyük bir konvoyun, Kuzey Irak Kürt yönetimi kontrolündeki Fişhabur'dan Kamışlı'ya geçtiği iddia edildi.

    ABD askeri sevkıyatına ait olduğu belirtilen görüntüler, sosyal medyada yayınlandı. Kamışlı, terör örgütü PKK/PYD'nin Fırat nehrinin doğusunda yer alan merkezlerinden biri olarak biliniyor.

    PKK konvoyu Afrin yolunda

    Terör örgütü işgalindeki Ras’ul Ayn’da oluşturulan 3 otobüs ve 90 araçlık konvoy, Afrin’deki teröristlere yardım için yola çıktı. Konvoydaki terörist sayısının 400 kişiyi geçtiği belirtilirken, teröristlerin Afrin’e girmek için sıklıkla Esed hakimiyetindeki Nubl bölgesini kullandığı iddia edildi.

    Etiketler: PKK , Afrin , terörist , Otobüs , konvoyu , son dakika
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