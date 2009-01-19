BakalÄ±m Ä°stanbulâ€™da da aynÄ± kuvvette de esecek mi?

Bence esecek.

SarÄ± Kanarya da bu fÄ±rtÄ±naya kanat gerecek.

Acaba FÄ±rtÄ±na, SarÄ± KanaryanÄ±n kanatlarÄ±nÄ± kÄ±rÄ±p yere mi dÃ¼ÅŸÃ¼recek.

Yoksa SarÄ± Kanarya FÄ±rtÄ±naya karÅŸÄ± koyacak mÄ±?

Her ÅŸey olabilir. Her iki takÄ±mÄ±n taraftarlarÄ± her sonuca hazÄ±r olsun.

FenerbahÃ§e kendi sahasÄ± ve seyircisi Ã¶nÃ¼nde mutlak galibiyet iÃ§in oynayacak.

Kadir Esaspehlivan yazÄ±yor

Trabzonspor ise ÅŸampiyonluÄŸa bir adÄ±m daha yaklaÅŸmak iÃ§in oynayacak.Åžu anda kim galip gelir diyemiyorum.Biri gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼n kÄ±zÄ±llÄ±ÄŸÄ±ndan almÄ±ÅŸ renklerini.Biri KanaryanÄ±n kanatlarÄ±ndan.Bir yanda koca bir ÅŸehrin yÃ¼kÃ¼nÃ¼ taÅŸÄ±yan, toyluÄŸu Ã¼zerinde, ustalÄ±ÄŸa hazÄ±rlanan, daha bin liralarÄ± yan yana gÃ¶rememiÅŸ kanÄ± deli olan bir takÄ±m.Bir yanda Ä°spanyol gibi oynamaya Ã§alÄ±ÅŸan trilyonluk bir takÄ±m.Ä°kisi de Ã¶lÃ¼mÃ¼ne mÃ¼cadele edecek.Ä°kisi de hÄ±rslÄ±. Ä°kisi de ofansif oyundan vazgeÃ§meyen takÄ±m.EÄŸer FenerbahÃ§e tek santrafor oynarsa gol bulmasÄ± kolay olmayacak.Fakat tek santraforu ( GÃ¼izaâ€™yÄ± )Â boÅŸta oynatÄ±p, oyunu orta saha oyuncularÄ± Ã¼zerine kurarsaÂO zaman Trabzonsporâ€™un iÅŸi Ã§ok zor olacak.Bunun yanÄ±nda Trabzonspor oyuna kontrollÃ¼ baÅŸlayÄ±p deplasman takÄ±mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinde defansif oyunu seÃ§er, Ã§ok pas yaparak oyunu orta sahaya yÄ±kar ve alan savunmasÄ±nÄ± iyi kurup ara paslarÄ± yaptÄ±rmazsa, o zaman da FenerbahÃ§e psikolojik olarak etkilenir.Ã‡Ã¼nkÃ¼; FenerbahÃ§e kapalÄ± defansÄ± aÃ§amazsa gol gecikecek ve motivasyon dÃ¼ÅŸecek, dolayÄ±sÄ±yla hata yapacak ve Trabzonsporâ€™un gol bulmasÄ± kolaylaÅŸacaktÄ±r.FenerbahÃ§e erken gol bulursa Trabzonsporâ€™un iÅŸi daha zor olur.Bu yÃ¼zden Trabzonspor 70.inci dakikalara kadar oyunu kontrollÃ¼ bir ÅŸekilde yavaÅŸlatarak geÃ§irmesi gerekiyor.Fanatik taraftarlar bana Ã§ok kÄ±zacak ama bu bir oyun.Kazanmak iÃ§in her yolu deneyeceksin.Gerekiyorsa 11 kiÅŸi kaleye geÃ§ecek, etten duvar Ã¶recek, gol atamÄ±yorsan yemeyeceksin.Bir antrenÃ¶r olarak her iki takÄ±ma da baÅŸarÄ±lar diliyorum.Bir seyirci olarak bu maÃ§Ä±n gollÃ¼ beraberlikle bitmesini istiyorum.Bir Ã¶ÄŸretmen olarak her iki takÄ±mÄ±n futbolcularÄ±nÄ±n, centilmenlikten vazgeÃ§meden mÃ¼cadele edip, onlarÄ± izleyen genÃ§lerimize Ã¶rnek olmalarÄ±nÄ± veÂ bizlere keyifli bir maÃ§ seyrettirmelerini istiyorum.Bir taraftar olarak bu maÃ§Ä±,Trabzonsporâ€™un kazanmasÄ±nÄ± diliyorum.