Bakalım İstanbul’da da aynı kuvvette de esecek mi?

Bence esecek.

Sarı Kanarya da bu fırtınaya kanat gerecek.

Acaba Fırtına, Sarı Kanaryanın kanatlarını kırıp yere mi düşürecek.

Yoksa Sarı Kanarya Fırtınaya karşı koyacak mı?

Her şey olabilir. Her iki takımın taraftarları her sonuca hazır olsun.

Fenerbahçe kendi sahası ve seyircisi önünde mutlak galibiyet için oynayacak.

Kadir Esaspehlivan yazıyor

Trabzonspor ise şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak için oynayacak.Şu anda kim galip gelir diyemiyorum.Biri gökyüzünün kızıllığından almış renklerini.Biri Kanaryanın kanatlarından.Bir yanda koca bir şehrin yükünü taşıyan, toyluğu üzerinde, ustalığa hazırlanan, daha bin liraları yan yana görememiş kanı deli olan bir takım.Bir yanda İspanyol gibi oynamaya çalışan trilyonluk bir takım.İkisi de ölümüne mücadele edecek.İkisi de hırslı. İkisi de ofansif oyundan vazgeçmeyen takım.Eğer Fenerbahçe tek santrafor oynarsa gol bulması kolay olmayacak.Fakat tek santraforu ( Güiza’yı ) boşta oynatıp, oyunu orta saha oyuncuları üzerine kurarsaO zaman Trabzonspor’un işi çok zor olacak.Bunun yanında Trabzonspor oyuna kontrollü başlayıp deplasman takımı düşüncesinde defansif oyunu seçer, çok pas yaparak oyunu orta sahaya yıkar ve alan savunmasını iyi kurup ara pasları yaptırmazsa, o zaman da Fenerbahçe psikolojik olarak etkilenir.Çünkü; Fenerbahçe kapalı defansı açamazsa gol gecikecek ve motivasyon düşecek, dolayısıyla hata yapacak ve Trabzonspor’un gol bulması kolaylaşacaktır.Fenerbahçe erken gol bulursa Trabzonspor’un işi daha zor olur.Bu yüzden Trabzonspor 70.inci dakikalara kadar oyunu kontrollü bir şekilde yavaşlatarak geçirmesi gerekiyor.Fanatik taraftarlar bana çok kızacak ama bu bir oyun.Kazanmak için her yolu deneyeceksin.Gerekiyorsa 11 kişi kaleye geçecek, etten duvar örecek, gol atamıyorsan yemeyeceksin.Bir antrenör olarak her iki takıma da başarılar diliyorum.Bir seyirci olarak bu maçın gollü beraberlikle bitmesini istiyorum.Bir öğretmen olarak her iki takımın futbolcularının, centilmenlikten vazgeçmeden mücadele edip, onları izleyen gençlerimize örnek olmalarını ve bizlere keyifli bir maç seyrettirmelerini istiyorum.Bir taraftar olarak bu maçı,Trabzonspor’un kazanmasını diliyorum.