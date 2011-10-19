Mutfakta çikolata şöleni

Tatlı bir sürpriz
Çikolata sevmeyen insan çok azdır. Kokusuyla, lezzetiyle ve görünümüyle iştah açan çikolata, mutluluk hormonu olan endorfini harekete geçirerek insanların mutlu olmasını, kendilerini iyi hissetmelerini de sağlar. Kendimizi kötü
hissettiğimizde ya da mutsuz olduğumuzda çikolata yememizin sebeplerinden biri de bizde yarattığı bu pozitif etkidir.
Çikolata tutkunu olanlar bilir. Çikolatayı farklı çeşitlerde tatmak mümkündür. Aynı zamanda isteyenler bu çeşitleri kendi damak zevklerine göre de oluşturabilir. Nasıl mı? Tabi ki Dr. Oetker’in yeni Truffe’üyle…
Kolayca hazırlayabileceğiniz Dr. Oetker Truffe, sevdiklerinize ve size eşsiz bir çikolata deneyimi yaşatıyor.Üstelik yapacağınız leziz truffe toplarını isteğinize göre Dr. Oetker Pasta Süsü, Gourmet Kakao, Hindistan cevizi, öğütülmüş Antep fıstığı, fındık veya badem kaplamalarıyla süsleyerek, pratik ama leziz bir çikolata şöleni yaratmanız mümkün.
Artık isteyen herkes, mutfakta hızlı bir şekilde hazırlayabileceği truffe’lerle çikolatanın lezzetine doyabilir. Kendinizi şımartmak ya da sevdiklerinize tatlı sürprizler yapmak için truffe’ü mutlaka denemelisiniz.
Truffe’ün hazırlanış videosuna buradan
ulaşabilirsiniz.