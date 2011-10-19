Ara
MENÜ
Haberler >Advertorial>Mutfakta çikolata şöleni

Mutfakta çikolata şöleni

19.10.2011 - 17:27 | Son Güncelleme:

Çikolata tutkunları için eşsiz bir deneyim.

Tatlı bir sürpriz

Çikolata sevmeyen insan çok azdır. Kokusuyla, lezzetiyle ve görünümüyle iştah açan çikolata, mutluluk hormonu olan endorfini harekete geçirerek insanların mutlu olmasını, kendilerini iyi hissetmelerini de sağlar. Kendimizi kötü/images/100/0x0/55ea46d5f018fbb8f87584c9 hissettiğimizde ya da mutsuz olduğumuzda çikolata yememizin sebeplerinden biri de bizde yarattığı bu pozitif etkidir.

Çikolata tutkunu olanlar bilir. Çikolatayı farklı çeşitlerde tatmak mümkündür. Aynı zamanda isteyenler bu çeşitleri kendi damak zevklerine göre de oluşturabilir. Nasıl mı? Tabi ki Dr. Oetker’in yeni Truffe’üyle…
Kolayca hazırlayabileceğiniz Dr. Oetker Truffe, sevdiklerinize ve size eşsiz bir çikolata deneyimi yaşatıyor.Üstelik yapacağınız leziz truffe toplarını isteğinize göre Dr. Oetker Pasta Süsü, Gourmet Kakao, Hindistan cevizi, öğütülmüş Antep fıstığı, fındık veya badem kaplamalarıyla süsleyerek, pratik ama leziz bir çikolata şöleni yaratmanız mümkün.

Artık isteyen herkes, mutfakta hızlı bir şekilde hazırlayabileceği truffe’lerle çikolatanın lezzetine doyabilir. Kendinizi şımartmak ya da sevdiklerinize tatlı sürprizler yapmak için truffe’ü mutlaka denemelisiniz.

Truffe’ün hazırlanış videosuna buradan ulaşabilirsiniz.
Etiketler:
    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2019
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.