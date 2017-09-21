Mutfakları kiralıyor

TÜRKİYE’nin önde gelen markalarından Intema Mutfak yeni bir konsepte adım attı. Marka Intema Yaşam olarak dünyanın önde gelen markalarını, mutfak malzemelerini, aksesuarlarını bir araya getiren, aynı zamanda müşterilerin uzmanlarla yemek yaparak mutfakları deneyebildiği, içinde restoranları olan bir mağazaya dönüştü. Intema Yaşam İstanbul Kanyon’daki mutfaklarını aynı zamanda “kiralanabilir” duruma getirdi. Biletix’ten ya da Kanyon’daki Intema Yaşam mağazasından bilet alarak müşteriler satın almak istedikleri mutfakları deneyebiliyorlar. Intema Yaşam Genel Müdürü Emre Eczacıbaşı, “Kanyon Alışveriş Merkezi’nde 20 Eylül’de Intema Yaşam’ın açılışını yaptık. İçinde 3 farklı mutfak markası, mutfak ve sofra malzemelerinin yanısıra 9 restoran ve bir de Mutfak Akademi’si var” dedi.

FARKLI KÜLTÜRLER

2 yıllık süreçte hazırlanan mağazada teknoloji ve yerelli birleştirdiklerini anlatan Emre Eczacıbaşı, şöyle konuştu: “En yeni pişirme tekniklerini deneyebileceğiniz yemek makinelerinden vegan mutfağına uzanan bir çizgide mutfakla ilgili geniş bir yelpazeye yer verilmiş. Ekolojik Market’te Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen yerel ürünler de satılıyor. Ben dünyadaki yeme içme trendlerini yakından takip eden biriyim. Intema Yaşam benzeri yerler var. Ancak burada farklı seçenekleri bir araya getirdik. Burada topraktan tabağa yemeğin, mutfağın hikayesini anlatmak istedik. Kendi kültürümüzle birlikte farklı yemek kültürlerine kapımızı açtık. Ayrıca müşterilerimizin hayal etikleri mutfakları deneyimlemelerini istedik. Belki bir sofra düzeninden, belki bir tabaktan ilham alırlar. En yeni pişirme teknolojilerine sahip mutfak gereçlerimiz var. Yeni yaşam alanlarında en konforlu saklama olanakları sağlayan dolaplarımız da var. Mutfakla ilgili akla gelecek her şeyi bir araya getirdik. Ancak bunu yaparken de müşterilerimiz bunları yalnızca görmek dışında deneyimlesin de istedik. O yüzden de burada 9 mutfak kurduk. Restoranlarımız ve kafelerimiz var. İsteyen müşterilerimiz kurduğumuz Akademi’nin programlarına katılarak şeflerimizle birlikte yemek de yapabilir.”

800 LİRAYA SUŞİ EĞİTİMİ

INTEMA Yaşam Kanyon’daki mutfaklarını aynı zamanda “kiralanabilir” duruma getirdiklerini anlatan Emre Eczacıbaşı, “Müşteriler satın almak istedikleri mutfakları deneyebiliyorlar. Mutfak satın almak istemeyenler de kendi evlerinde yapmak istemedikleri organizasyonlarını Intema Yaşam’da yapabiliyor. Ev yerine, Intema Yaşam’da da misafir ağırlama imkanı veren sistemde hazırlanacak mönüye ve saate göre farklı fiyat aralıklarında Intema Yaşam Akademi’den yararlanmak mümkün oluyor. 8 kişilik arkadaş grubuyla şefle birlikte 800 liraya suşi yapabilmek ya da 2.5 saatliğine 350 liraya yemek yapmak gibi alternatiflerin olduğu Intema Yaşam’da 4 şef çalışıyor. Dünyada yeme içme kültüründe büyük bir değişim var. Biz burada bu yüzden yerelliğe önem verdik. Herkes ne yediğini bilmek istiyor. Ben şahsen organik olmasını değil yerel olmasını önemsiyorum. Fransa’dan organik bir tohumu getirip İstanbul’da yetiştirmekten değil, ülkemizde, Anadolu’nun farklı köşelerinde yerel olan ve yerel olarak üretilen ürünlere sahip çıkmamız gerektiğini savunuyorum. Burada bunu yapan üreticilerin ürünlerini de satıyoruz” dedi.