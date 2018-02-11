Mutfakçı Almanya’ya 150 firma ile çıkarma yaptı

Messe Frankfurt tarafından Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen uluslararası mutfak eşyaları, ev dekorasyonu, züccaciye, aksesuar ve hediyelik eşya fuarı “Ambiente 2018” Türk şirketlerinin şovlarına sahne oldu. Metal mutfak eşyaları, plastik ve metal ev eşyaları, elektrikli küçük aletler ve hediyelik alanlarında faaliyet gösteren toplam 73 firmamız 3 ayrı holde milli katılım kapsamında ürünlerini sergiledi. 77 firmanın bireysel olarak katıldığı fuarda toplamda 150 firmamız yer aldı. Sektörün önemli sivil toplum kuruluşları ZÜCDER ve EVSİD dernekleri de İMMİB çatısı altında fuara katılarak Türk mutfak ihracatçılarıyla birlikte adeta gövde gösterisi yaptı.



İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Mutfak Komitesi Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, sektörün en büyük buluşma noktası olan Ambiente Fuarı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bu yıl fuara 77 firmanın bireysel katıldığı bilgisini veren Öztiryaki, “Hollanda’nın partner ülke olarak 140 şirket ile iştirak ettiği Ambiente Fuarı’na Türkiye toplamda 150 firma ile yer aldı. Sektörün dünyadaki en büyük fuarı olduğu için firmalarımız açısından son derece önemli. Fuara 23. kez katıldık. Bu fuara 17 kez katılan firmalarımız var. 2007 yılında Türkiye’den 37 firma düzeyinde gerçekleşen milli katılım sayısı bu yıl 73’e yükseldi. Artık her kesime hitap eder hale geldik. Ambiente, bizlerin ihracatı öğrendiğimiz yer. Katma değeri yüksek ürünlerimizi bugün dünyanın her yerine satmaya başladık. Artık Türkiye fuarın en önemli katılımcıları arasında yer alıyor. Ürünlerimizle bütün dünya evlerine girmek istiyoruz” dedi.

OCAK’TA TAHMİNLERİMİZİN 2 KATI

Mutfak sektörünün 2017 rakamlarını değerlendiren İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz ise “2017 Ocak-Aralık döneminde sektör ihracatı bir önceki yılın aynı döneme göre yüzde 5,88 artarak 4 milyar 18 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sadece 2018 Ocak ayı ihracatı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 25 artarak 306 milyon dolar oldu. Sektörün ithalatındaki düşüş sürüyor. Önceki yıl yüzde 22 düşerek 1,34 milyar dolara inen ithalat, 2017 yılında da bir miktar daha gerileyerek 1.29 milyar dolar civarında gerçekleşti. Dünya Mutfak Sektörü ticaret hacmi 2016 yılında 198 milyar dolar oldu. Biz ülke olarak dünya Mutfak Sektörü ihracatından yaklaşık yüzde 2,0 pay alarak 9. sırada yer alıyoruz. Sektörün birim ihraç fiyatı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,77 oranında artış gösterdi” bilgisini verdi.

ALTERNATİF PAZARLARA YÖNELMELİYİZ

Almanya’ya mutfak sektörü olarak 2017 yılı ihracatımızın yüzde 8,9 artarak 372 milyon dolara çıktığını anlatan Mertöz, “. Rakip ülkelerden Çin’e göre kalitede çok daha iyi bir seviyedeyiz ve coğrafi olarak Avrupa’ya yakın olduğumuz halde fiyatlarımız Çin ile rekabet edecek düzeyde. Tasarıma verdiğimiz önemle de rakiplerimizden ayrılıyoruz. Ülke ihracatında Birleşik Krallık 404 milyon dolar ile ilk sırada yer alıyor” diye konuştu. Sektör olarak ana pazarlarının Avrupa Birliği ülkeleri olduğunu kaydeden Mertöz, 2’cni sırada ise Orta Doğu ülkelerinin yer aldığını söyledi. Artık daha çok alternatif pazarlara yönelmek gerektiğini vurgulayan Mertöz, “Latin Amerika ve Uzak Doğu ilk sırada yer alıyor. Afrika çok derin bir pazar, kullanmamız gerekiyor” dedi.

KALİTEMİZİ GÖSTERİYOR

Türk mutfak sektörü olarak dünyada söz sahibi konumda olduklarını belirten İDDMİB Mutfak Komitesi Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Sektör olarak markalaşmayı tamamlamış ve global oyuncular ile rekabet eder konumdayız. Mutfak ihracatçıları olarak geldiğimiz bu nokta ülkemize de döviz olarak dönüyor ve cari açığın kapanmasına çok ciddi bir katkı sağlıyoruz. 2017 yılı itibariyle sektörümüz 1,29 milyar dolar ithalat yaparken 4 milyar 186 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiğimiz ihracatın 2,2 milyar doları sadece Avrupa birliği ülkelerine. Ana pazarımızın Avrupa olması ürün kalitemizin ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesi. Sektör olarak ihracatımızın yüzde 52’sini sadece Avrupa pazarına yapıyoruz” dedi.