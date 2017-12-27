Müteahhit yetki belgesi sorgulama nasıl yapılır? YAMBİS sorgulama sayfası

Müteahhit yetki belgesi nasıl sorgulanır konusu yüz binlerce mülk sahibi vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Bina ve ya mülklerini müteahhitlere teslim edip, yeni ve sıfır ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar müteahhit yetki belgesi sorgulama ile güven tazeliyorlar. İşte detaylar.

Müteahhitlerin yetki belgesi alarak, bu belgeye verilecek olan numarayı yapımla ilgili her türlü işlerinde kullanmaları zorunluluğu var. Bunun sonucunda yetki belgesi numarası olmayan, hatalı imalattan dolayı ceza almış müteahhit veya şirketlere inşaat yapım izni verilmiyor.

Müteahhit yetki belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Müteahhit Yetki Belgesi Sorgulamak için http://yambis.csb.gov.tr/ adresinden giriş yapıldığında açılan YAMBİS sayfasındaki Vatandaş bölümünden TC. Kimlik numarası veya Vergi numarası kullanılarak sorgulama yapıldığında Müteahhitlik Yetki Belgesi olup olmadığı öğrenilebilecek.

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