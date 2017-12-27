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    Müteahhit yetki belgesi sorgulama nasıl yapılır? YAMBİS sorgulama sayfası

    Hürriyet Haber
    27.12.2017 - 18:14 | Son Güncelleme:

    Müteahhit Yetki Belgesi sorgulama işlemi yüz binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Bina ve ya arazi sahibi olan vatandaşlar eski evlerini yeni dairelere çevirmek için müteahhitlerle anlaşıyorlar. Vatandaşlar müteahhitlerin daha önce bir ceza alıp almadığını öğrenmek için müteahhit yetki belgesini araştırıyorlar. Peki, müteahhit yetki belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte, YAMBİS sorgulama sayfası.

    Müteahhit yetki belgesi nasıl sorgulanır konusu yüz binlerce mülk sahibi vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Bina ve ya mülklerini müteahhitlere teslim edip, yeni ve sıfır ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar müteahhit yetki belgesi sorgulama ile güven tazeliyorlar. İşte detaylar.

    Müteahhitlerin yetki belgesi alarak, bu belgeye verilecek olan numarayı yapımla ilgili her türlü işlerinde kullanmaları zorunluluğu var. Bunun sonucunda yetki belgesi numarası olmayan, hatalı imalattan dolayı ceza almış müteahhit veya şirketlere inşaat yapım izni verilmiyor.

    Müteahhit yetki belgesi sorgulama nasıl yapılır?

    Müteahhit Yetki Belgesi Sorgulamak için http://yambis.csb.gov.tr/ adresinden giriş yapıldığında açılan YAMBİS sayfasındaki Vatandaş bölümünden TC. Kimlik numarası veya Vergi numarası kullanılarak sorgulama yapıldığında Müteahhitlik Yetki Belgesi olup olmadığı öğrenilebilecek.

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    Etiketler: müteahhit sorgulama
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