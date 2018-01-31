Müteahhit maaş ödeyemiyorsa vay halimize…

İnşaat sektörü, bu söylentilere karşılık varlığını, ekonomi içindeki payını artırarak sürdürmeye devam etti. Çünkü hükümetin ekonomik tercihi de bu yöndeydi… O nedenle söylentiler çıktığında KDV indirimi dahil onlarca önlem alındı, daha geçen yıl damga vergisi sıfırlandı, tapu harcı yarıya indirildi ve sektör yoluna devam etti.

Son günlerde bu söylentiler yine alevlenmeye başladı. Bu kez daha çok bankacılık kesiminden kötü kokular geliyor. Kulağıma gelenlere göre tüm bankacılığa yayılmış bir tehlike yok ama bazı büyük bankalarda yoğun inşaat sektörü kredilerinde geri dönüş sıkıntıları artmaya başlamış. Koca koca isimlerin, koca koca kredilerinden söz ediliyor…

Geçenlerde Hürriyet’in ekonomi sayfalarında çıkan “Yap-sat değil yap-sabret” başlıklı haberi okudunuz mu? Artık inşaatçıların yaptıktan sonra satış için sabırla bekleme dönemine girdikleri anlatılmış. Böyle olunca da yeniden Hükümete dönüp, “Bize yeni teşvik” demeye başlamışlar…

İşi o kadar ilerletmişler ki; “devlet ucuz konut kredisi imkanı sağlasın” diyorlar…

Bu haberi de okuyunca artık duyduklarımı yazmam şart oldu...

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