Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Müteahhit maaş ödeyemiyorsa vay halimize…

Müteahhit maaş ödeyemiyorsa vay halimize…

Hürriyet Haber
31.01.2018 - 14:45 | Son Güncelleme:

Türkiye’de sürekli olarak hakkında söylenti üretilen birkaç konu vardır ki, ilk akla gelenler; bedelli askerlik, vergi affı, erken seçim ve inşaat sektörünün zora girmesidir. İlk üçünde zaman zaman spekülasyonların doğrulandığına şahit olduk, oluyoruz. Belki de birkaç yılda bir söylentilerin yeniden alevlenmesi de bu nedenledir.

İnşaat sektörü, bu söylentilere karşılık varlığını, ekonomi içindeki payını artırarak sürdürmeye devam etti. Çünkü hükümetin ekonomik tercihi de bu yöndeydi… O nedenle söylentiler çıktığında KDV indirimi dahil onlarca önlem alındı, daha geçen yıl damga vergisi sıfırlandı, tapu harcı yarıya indirildi ve sektör yoluna devam etti.

Son günlerde bu söylentiler yine alevlenmeye başladı. Bu kez daha çok bankacılık kesiminden kötü kokular geliyor. Kulağıma gelenlere göre tüm bankacılığa yayılmış bir tehlike yok ama bazı büyük bankalarda yoğun inşaat sektörü kredilerinde geri dönüş sıkıntıları artmaya başlamış. Koca koca isimlerin, koca koca kredilerinden söz ediliyor…

Geçenlerde Hürriyet’in ekonomi sayfalarında çıkan “Yap-sat değil yap-sabret” başlıklı haberi okudunuz mu? Artık inşaatçıların yaptıktan sonra satış için sabırla bekleme dönemine girdikleri anlatılmış. Böyle olunca da yeniden Hükümete dönüp, “Bize yeni teşvik” demeye başlamışlar…

İşi o kadar ilerletmişler ki; “devlet ucuz konut kredisi imkanı sağlasın” diyorlar…

Bu haberi de okuyunca artık duyduklarımı yazmam şart oldu...

YAZININ DEVAMI İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN

 

 

 

Etiketler: keskin kulak , müteahhit , bigpara
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri