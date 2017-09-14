 Müteahhit cinayetinde yeni gelişme

Tekirdağ müteahhitlik yapan Fatih Güventürk, 6 gün önce bir arkadaşını cep telefonundan görüntülü arayarak, "Vuruldum Tekirdağ yolundayım bana yardım et" diyerek yaralandığını gösterdi.

Bunun üzerine Güventürk’ün aradığı arkadaşı, hemen 155 Polis İmdat hattını arayarak, arkadaşının durumunu anlattı.

İhbar üzerine, Tekirdağ polisi tüm bölgelerde arama yaparken, bir gün sonra Muratlı İlçesi’nin Müsellim Köyü yolu üzerinden geçen bir vatandaş aracın içinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görüp durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri 34 DK 912 plakalı otomobil içinde Fatih Güventürk’ü karnından tabanca ile vurularak öldürülmüş halde buldu.

ARAÇTAN BİR KADIN ÇANTASI ÇIKTI

Araçta yapılan aramada bir kadın çantası bulundu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayet üzerine geniş çaplı bir soruşturma yürüttü.

2'Sİ ESKİ POLİS

Yapılan çalışmada cinayetle bağlantıları bulunduğu belirlenen eski polis memurları G.G., E.G.A. ile N.A. adlı kadın ve F.Y., GG., K.B., polis tarafından gözaltına alındı.

Polisteki ifadeleri sırasında şüpheliler, cinayette kullanılan tabancanın Şarköy İlçesi Uçmakdere mevkiinde denize attıldığını söyledi. Polisin yaptığı aramalarda tabancaya ulaşılamadı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nde soruşturmaları tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Muratlı İlçesi’nde adliyeye çıkarıldı.

Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.

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