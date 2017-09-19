Müteahhit cinayetinde kullanılan tabanca denizde bulundu

Tekirdağ’da müteahhitlik yapan Fatih Güventürk, 10 gün önce bir arkadaşını cep telefonundan görüntülü arayarak, "Vuruldum Tekirdağ yolundayım bana yardım et" diyerek yaralandığını gösterdi. Bunun üzerine Güventürk’ün aradığı arkadaşı, durumu polise bildirdi. Fatih Güventürk, Muratlı İlçesi’nin Müsellim Köyü yolu üzerinde 34 DK 912 plakalı otomobilde karnından tabanca ile vurularak öldürülmüş halde bulundu. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayet üzerine soruşturma başlattı. Yapılan çalışmada cinayetle bağlantıları bulunduğu belirlenen eski polis memurları G.G., E.G.A. ile N.A. adlı kadın ve üvey babası F.Y. ile Ş.S., K.B., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, İlEmniyet Müdürlüğü’ndeki soruşturmalarının ardından Muratlı İlçesi’nde çıkarıldıkları mahkeme tarafından ’Kasten adam öldürmek’ suçlamasıyla tutuklanarak, cezaevine konuldu.





Olayın kadın şüphelisi N.A. polisteki ifadesinde Fatih Güventürk ile sevgili olduklarını, üvey babası F.Y. ve arkadaşı E.G.A. ile beraber Güventürk’e şantaj planı yaptıklarını, bu plan kapsamında Fatih Güventürk’ün uygunsuz fotoğraf ve video görüntülerini çekmek istediğini anlattı. N.A., cinayet gününden bir gün önce ise üvey babası F.Y. ile birlikte Müsellim göletinde keşif yaptıklarını ve planı netleştirdiklerini söyledi.



Zanlıların cinayette kullandıkları tabancayı Şarköy İlçesi’nin Gaziköy ile Uçmakdere arasında Marmara Denizi’ne attıklarını söyledi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’nin dalgıç polisleri günlerce yaptıkları aramada tabancayı bugün denizde buldu.