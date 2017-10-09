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    Hürriyet >Dünya>Mutabakata Bağdat’tan ret

    Mutabakata Bağdat’tan ret

    Hürriyet Haber
    09.10.2017 - 00:41 | Son Güncelleme:

    Irak cumhurbaşkanı yardımcıları Allavi ve Nuceyfi, IKBY lideri Barzani ile görüştü. 4 maddede mutabakata varıldığı öne sürüldü. Irak Başbakanı İbadi’nin sözcüsü ise anlaşmanın kendilerini bağlamadığını açıkladı.

    IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) tek taraflı bağımsızlık referandumu sonrası başlayan krizle ilgili olarak hafta sonu görüşme trafiği yaşandı. IKBY Başkanı Mesud Barzani, önceki gün Irak cumhurbaşkanı yardımcıları Iyad Allavi ve Usame Nuceyfi ile Süleymaniye’de bir araya geldi. Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, üçlü toplantıda siyasi gelişmelere bağlı sorunların çözüm yollarının ele alındığı ifade edildi.

    IKBY’nin açıklamasında “Irak’taki gergin atmosferin yatıştırılması için siyasi partiler ve taraflar arasında görüşmelerin başlaması, görüşmelerin açık bir ajanda üzerinden yürütülmesi, IKBY üzerindeki yaptırımların ivedi bir şekilde kaldırılması ve en yakın zamanda Bağdat ile Erbil arasında toplantıların başlaması” olmak üzere 4 maddede mutabakata varıldığı kaydedildi.

    BAĞDAT’TAN İLK TEPKİ

    Bağdat yönetiminden bu temasların hükümeti bağlamadığı açıklaması geldi. Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin Sözcüsü Saad Hadisi, “Irak hükümeti, IKBY Başkanı Barzani’nin Irak Cumhurbaşkanı yardımcılarıyla görüşmesi sonrası alınan kararlarla ilgilenmiyor ve kararlar hükümet için bağlayıcı değil” dedi.

    ‘TEHDİT SORUNU ÇÖZMEZ’

    Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi’nin ofisinden yapılan açıklamada ise Nuceyfi’nin ortak ve ulusal bir çözüm için girişim başlattığı ifade edildi. Nuceyfi’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve IKBY Başkanı Barzani ile görüştüğü bilgisinin de yer aldı açıklamada, “Sorunlar, tehdit ve ambargoyla çözülmez. IKBY’deki referandum da yanlış politikaların sonucudur” denildi.

    Etiketler: İbadi , IKBY , gazetehaberleri
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