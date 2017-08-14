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    Musul'daki ABD askerlerinin ölüm neden belli oldu

    AA
    14 Ağustos 2017 - 11:00Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 11:00

    Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, 2 ABD'li askerin Musul'un batısında, "savaş topu kontrolü sırasında meydana gelen patlama sonucu" öldüğünü açıkladı.

    Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığının, dün ölen ve yaralanan ABD askerlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'li askerler, savaş topunu kontrol ederken yaşanan patlamada hayatını kaybetti ve yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, olayın Irak ordusunun değil, Peşmerge'nin kontrolündeki Musul'un batısındaki Iyadiye kasabası sınırlarında yaşandığı kaydedildi.

    Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan dün yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Irak'taki operasyonlar sırasında iki ABD askerinin hayatını kaybettiği beşinin yaralandığı bildirilmişti.

    ABD'nin Musul'un güneyindeki Kayyara kasabası yakınlarında bir askeri üssü yer alıyor.

    Etiketler: ABD , Musul , peşmerge
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