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    Musul'da üç yıl sonra ilk banka şubesi açıldı

    AA
    12.10.2017 - 15:25 | Son Güncelleme:

    Irak'ın Musul kentinde yaklaşık üç buçuk yıl sonra bir devlet bankasının yeniden hizmete başladığı bildirildi.

    Reşid Bankası'nın Musul şube müdürü Ezher Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ sonrası kentte açılan ilk banka olarak. Mühendisin Mahallesi'nde hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

    DEAŞ'ın kenti ele geçirmesinden bu yana tüm banka şubelerinin kapalı olduğunu hatırlatan Muhammed, devlet bankasının açılışının Musul'daki ekonominin canlanmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

    Irak güçleri, DEAŞ'ın Haziran 2014'te ele geçirdiği Musul'un tamamını geçen temmuz ayında kurtarmıştı.

    Etiketler: Irak , Musul , DEAŞ
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