Müsteşar Tekin: Eğitim bölgeleri belirlendi

MEB Adına Yurtdışına Gönderilen Öğrencileri Bilgilendirme Toplantısı’nın kapanışına katılan Tekin, bursiyerleri ülke değerlerini unutmamaları konusunda uyararak, “Döndüğünüzde bu ülke için hizmet verecek bir birikime sahip olmanızı istiyoruz” dedi. Türkiye genelinde 20’ye yakın ilde tam gün eğitime geçildiğini belirten müsteşar, “Geriye kalan 61 ilde de 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlarken tam gün eğitime geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Hürriyet’e konuşan Doç. Dr. Tekin, liselere yerleştirmede kullanılacak eğitim bölgeleri çalışmalarının tamamlandığını vurgulayarak, “Teorik olarak çalışmalar tamamlandı. Kılavuz falan her şey tamam. Tüm hazırlıklarımız bitti, hiçbir sıkıntı yok” dedi. Bölgeler, mayıs ayında ilan edilecek.