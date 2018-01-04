Müşteriyi yanıltan otellere 11 bin lira ceza verilecek

Turizm Teşvik Yasası uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli işletmelere uygulanacak cezalar yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 14,47 arttı. Buna göre 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nun 33. maddesinde güncellenen cezalar şöyle:

-Uyarma cezasına rağmen, 30 gün içinde gerekli düzeltmenin yapılamaması veya bir yıl içinde yeni uyarma cezası gerektiren fiil ve fiillerin tespiti ile bu kanunda belirtilen veya bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin süresi içerisinde verilmemesi veya yanıltıcı bilgi ve bilgi verilmesi halinde 5.909 TL yerine 6.764 TL idari para cezası verilecek.

-Bakanlığa bilgi verilmeksizin, işletmenin bir yıl içerisinde 30 günden fazla süreyle aralıksız olarak belgelendirme için zorunlu bir kısmının veya tamamının kapalı tutulması halinde 5.909 TL yerine 6.764 TL idari para cezasına çarptırılacak.

-Yazı, reklam, afiş, broşür ve benzeri araçlarla Bakanlığın veya müşterilerin yanıltılması veya yanıltıcı unvan kullanılması veya müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi veya bu hizmetin en az eşdeğer nitelikleri haiz bir işletmede verilmesinin sağlanmaması hallerinde 9.850 TL yerine 11.276 TL idari para cezası verilecek.

-Müşterinin can veya mal güvenliğinin sağlanmasında işletme sahibi veya sorumlusu veya personelin katkısı kusura veya ihmaliyle işletmede suç işlendiğinin tespiti halinde 9.850 TL para cezası yerine 11.276 TL idari para cezası uygulanacak.

-İzinsiz olarak yatırım veya işletmenin tümünün veya belgelendirme için zorunlu bir kısmının devredilmesi, kiraya verilmesi, ortaklık statüsünün, unvanın veya türünün değiştirilmesi hallerinde 5.909 TL idari para cezası yerine 6.764 TL olarak uygulanacak. (Dünya)

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