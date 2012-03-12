MÃ¼ÅŸterilerimizle her platformda kesintisiz iletiÅŸim halindeyiz

SatÄ±ÅŸ ve satÄ±ÅŸ sonrasÄ± hizmetlerde mutlak mÃ¼ÅŸteri memnuniyetini saÄŸlamak adÄ±na gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi birÃ§ok Ã§alÄ±ÅŸmayla fark yaratan Volkswagen Binek AraÃ§, 2012 yÄ±lÄ±nda da Ã¶nemli projelere imza atmayÄ± hedefliyor.Â Â Â Â

SaÄŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼ven, Ã¼rÃ¼n gamÄ±mÄ±z, bayi teÅŸkilatÄ±mÄ±z ve yeni modellerimiz gÃ¼Ã§ veriyor.

Volkswagen Binek AraÃ§, mÃ¼ÅŸteri memnuniyetini en Ã¼st seviyede tutmak amacÄ±yla, her platformda mÃ¼ÅŸterileriyle kesintisiz ve interaktif iletiÅŸim saÄŸlÄ±yor. Volkswagen, mÃ¼ÅŸterileriyle kurduÄŸu interaktif iletiÅŸime verdiÄŸi Ã¶nemi, Ã¼rÃ¼n ve hizmetlerini mÃ¼ÅŸterilerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸleri doÄŸrultusunda geliÅŸtirerek gÃ¶steriyor.



2012 yÄ±lÄ±na Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼ baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ve bu doÄŸrultuda bir yÄ±l geÃ§irdiklerini belirten DoÄŸuÅŸ OtomotivÂ Volkswagen Binek AraÃ§ Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Vedat Uygun, "Volkswagen Binek AraÃ§'Ä±n saÄŸladÄ±ÄŸÄ± istikrar ve baÅŸarÄ±nÄ±n altÄ±nda DoÄŸuÅŸ Otomotiv ve Volkswagen markalarÄ±nÄ±n verdiÄŸi gÃ¼venin yanÄ± sÄ±ra, Ã§ok geniÅŸ bir kesimdenÂ herkese gÃ¶re bir modele sahip olmamÄ±z ve bunu her geÃ§en gÃ¼n geliÅŸtiriyor olmamÄ±z yatÄ±yor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Uygun, "2010 yÄ±lÄ± sonlarÄ±nda pazara sunduÄŸumuz Touareg ile Passat ve 2011'in hemen baÅŸÄ±nda satÄ±ÅŸa sunduÄŸumuz Jetta modelimizin etkisiyle yÄ±la iyi bir ivmeyle baÅŸladÄ±k. Bu ivmeyi yÄ±l boyunca pazara sunduÄŸumuz Polo GTI ve Yeni Tiguan modellerimiz, Golf ve Polo modellerimize dahil ettiÄŸimiz BlueMotion motor seÃ§eneklerimizle devam ettirdik" dedi.



Volkswagen Binek AraÃ§ olarak, 2011 yÄ±lÄ±nda elde edilen bu istikrarÄ± 2012 yÄ±lÄ±nda da devam ettireceklerini ifade eden Vedat Uygun, "Yine, yetkili satÄ±cÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n desteÄŸiyle 2012 yÄ±lÄ±nda tÃ¼keticilerimizle buluÅŸturacaÄŸÄ±mÄ±z yeni modellerimize ve doÄŸru zamanda, doÄŸru stratejiyle gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸimiz Ã§alÄ±ÅŸmalara gÃ¼veniyoruz" ÅŸeklinde bilgi verdi.

Yeni modeller yolda.

Vedat Uygun, Volkswagen Binek AraÃ§'Ä±n 2012 yÄ±lÄ±nda piyasaya sunacaÄŸÄ± yeni modellerin ilkinin Yeni Volkswagen CC olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Yeni CC'nin coupÃ© otomobil seven, aynÄ± zamanda en az 4 kiÅŸi ve 4 kapÄ± iÃ§in saÄŸlanan iÃ§ mekÃ¢n konforuna Ã¶nem verenler tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir beÄŸeniyle karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± belirten Vedat Uygun, "2012 yÄ±lÄ±nda pazara sunacaÄŸÄ±mÄ±z bir diÄŸer modelimiz ise, bir Volkswagen efsanesi olan Beetle'Ä±n tamamen yenilenen versiyonu olacak. Ä°kisi benzinli; 1,2 TSI 105 PS, 1,4 TSI 160 PS ve biri dizel; 1,6 TDI 105 PS olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ farklÄ± motor seÃ§eneÄŸiyle 2012 yÄ±lÄ±nÄ±n Ã¼Ã§Ã¼n cÃ¼ Ã§eyreÄŸinde sunacaÄŸÄ±mÄ±z model, Beetle ve Design olmak Ã¼zere iki farklÄ± donanÄ±m seviyesinde alÄ±nabilecek." dedi.

"Think Blue." anlayÄ±ÅŸÄ±yla Ã§evreye duyarlÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ± teÅŸvik edeceÄŸiz.Â Â

"Volkswagen'in tÃ¼m dÃ¼nyada uyguladÄ±ÄŸÄ± Ã§evrecilik felsefesini yansÄ±tan Think Blue anlayÄ±ÅŸÄ±, Volkswagen'in Ã§evreye duyarlÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ± teÅŸvik ederek Ã§evre dostu Ã¼rÃ¼n ve Ã§Ã¶zÃ¼mler ortaya Ã§Ä±karma hedefini temsil ediyor diyen" Uygun, "Bu anlayÄ±ÅŸ sadece araÃ§ kullanÄ±rken deÄŸil, hayatÄ±mÄ±zÄ±n her anÄ±nda ve alanÄ±nda Ã§evreye duyarlÄ± ve sorumlu davranÄ±yor olmayÄ± benimsiyor. Biz de Volkswagen TÃ¼rkiye olarak 2012 yÄ±lÄ±nda bu sorumluluÄŸumuzun gereÄŸi, Ã¼rÃ¼n gamÄ±mÄ±zdaki yeniliklerin yanÄ± sÄ±ra Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde bu alanda birÃ§ok yeni projeyi hayata geÃ§irmeyi planlÄ±yoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.



Polo BlueMotion ve Golf BlueMotion'dan sonra "Ã‡evre Dostu AraÃ§lar" serisinin yeni Ã¼yesinin Passat BlueMotion olacaÄŸÄ±nÄ± belirten Uygun, "Mart ayÄ±nda satÄ±ÅŸa sunulacak olan, 100 km'de sadece 4,1 lt'lik yakÄ±t tÃ¼ketimi ve km'de 109 g CO2 emisyonu deÄŸerlerine sahip bu model, sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n en tasarruflu ve Ã§evreci modeli olma Ã¶zelliÄŸine sahip olan" dedi. Halen satÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen modellerin dÃ¼ÅŸÃ¼k hacimli TSI ve TDI motor seÃ§enekli versiyonlarÄ±nÄ±n Ã¼rÃ¼n yelpazesine dahil olacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yleyen Vedat Uygun, "Passat modelinin, her ikisi de DSG ÅŸanzÄ±mana sahip 1,6 TDI 105 PS BlueMotion Technology ve 1,4 TSI 160 PS versiyonlarÄ± ile Jetta modelinin 1,2 TSI 105 PS DSG versiyonu bunlar arasÄ±nda yer alÄ±yor." dedi.

Herkesin hayalinde, gÃ¶nlÃ¼nde yatan bir marka olmaya devam ediyoruz.

Volkswagen'in kendini sÃ¼rekli yenileyen, geliÅŸtiren ve bu geliÅŸmeleri mÃ¼ÅŸterilerine en hÄ±zlÄ± ÅŸekilde ulaÅŸtÄ±ran bir marka olduÄŸuna dikkat Ã§eken Vedat Uygun, "Otomotiv sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n tarihsel geliÅŸimi iÃ§erisinde, Volkswagen markasÄ±nÄ±n birÃ§ok yeniliÄŸi sektÃ¶re kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. GeÃ§miÅŸ yÄ±llarda olduÄŸu gibi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z araÅŸtÄ±rma sonuÃ§larÄ±ndan edindiÄŸimiz bilgiye dayanarak, Volkswagen kullanÄ±cÄ±sÄ± olsun olmasÄ±n, tÃ¼keticilerin Volkswagen markasÄ±na olan gÃ¼venlerinin yanÄ± sÄ±ra her zaman bir yeniliÄŸi sunmaya aÃ§Ä±k bir marka olduÄŸunu ve bunun son derece beÄŸenilen bir Ã¶zellik olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz. AraÅŸtÄ±rma sonuÃ§larÄ±ndan ortaya Ã§Ä±kan bir diÄŸer veri ise, baÅŸka marka araÃ§ sahiplerinin bile, satÄ±n almayÄ± arzu ettiÄŸi markalarÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor olmamÄ±z.

Elbette bu sonuÃ§lar, uzun yÄ±llara dayanan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã¼rÃ¼nÃ¼. MÃ¼ÅŸterilerimizin ve Volkswagen ailesine dahil olmak isteyenlerin taleplerine, ihtiyaÃ§larÄ±na uygun, hÄ±zlÄ± ve akÄ±lcÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mler geliÅŸtiriyor olmak, bizi farklÄ± kÄ±lan en Ã¶nemli Ã¶zelliklerimiz arasÄ±nda. Bu yÃ¶ndeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za da aralÄ±ksÄ±z devam ediyoruz" diye konuÅŸtu.

ÃœrÃ¼n ve hizmetlerimizi mÃ¼ÅŸterilerimiz ile kurduÄŸumuz interaktif iletiÅŸim sonucunda geliÅŸtiriyoruz.

Volkswagen Binek AraÃ§'Ä±n pazara sunduÄŸu modellerinin yanÄ± sÄ±ra satÄ±ÅŸ ve satÄ±ÅŸ sonrasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda mutlak mÃ¼ÅŸteri memnuniyetini saÄŸlamayÄ± ilke edindiklerini ifade eden Vedat Uygun, "Her alanda ve her zaman mÃ¼ÅŸterilerimizle iletiÅŸim halinde olmaya

Ã¶zen gÃ¶steriyoruz. TÃ¼rkiye'de bir iPad uygulamasÄ±nÄ± hayata geÃ§iren ilk otomobil ÅŸirketi olan ve halen Facebook takipÃ§i sayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye'deki tÃ¼m otomotiv ÅŸirketleri arasÄ±nda lider, dÃ¼nyada da Volkswagen ABD'nin ardÄ±ndan ikinci sÄ±rada olan Volkswagen Binek AraÃ§, iletiÅŸim faaliyetlerine dijital dÃ¼nyayÄ± baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde entegre etmeye devam ediyor" dedi.

Vedat Uygun ÅŸÃ¶yle devam etti: "Otomotiv Kategorisi'nde 'AltÄ±n Ã–rÃ¼mcek Web Ã–dÃ¼lleri'nde elde ettiÄŸi birincilikle dikkat Ã§eken web sitemiz www.vw.com.tr ile mÃ¼ÅŸterilerimizle gerÃ§ek zamanlÄ± iletiÅŸim kuruyoruz. 2011 yÄ±lÄ±nda 9 milyon ziyaret hedeflediÄŸimiz web sitemize, yÄ±l iÃ§erisinde 10 milyon ziyaret gerÃ§ekleÅŸti. Bu Ã¶nemli bir baÅŸarÄ±dÄ±r. AyrÄ±ca, Mobil Web Sitesi'ni de yeniledik. 2011 yÄ±lÄ±nda ayda ortalama 35 bin ziyaret alan Mobil Web Sitesi'nin 2012 yÄ±lÄ±nda aylÄ±k 100 bin ziyaretÃ§i ortalamasÄ±na ulaÅŸmasÄ±nÄ± hedefliyoruz."



"2011 yÄ±lÄ±nda devreye aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 'CanlÄ± Destek Merkezi' platformumuz da fark yaratan bir baÅŸka Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z. Web sitemiz Ã¼zerinden ulaÅŸÄ±lan bu hizmetle mÃ¼ÅŸterilerimize anÄ±nda mesajlaÅŸma olanaÄŸÄ± sunuyoruz. CanlÄ± Destek Merkezi hizmetini Volkswagen Yetkili SatÄ±cÄ±larÄ± tarafÄ±nda da mart ayÄ± sonunda devreye alarak mÃ¼ÅŸterilerimizle yetkili satÄ±cÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n temas noktalarÄ±nÄ± artÄ±rmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z.

Volkswagen Binek AraÃ§, TÃ¼rkiye'nin Facebook'ta en fazla takip edilen otomobil markasÄ± olma baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± 873 bin 'beÄŸenen' sayÄ±sÄ±yla devam ettiriyor. HaftalÄ±k 38 bin ortalamayla, sosyal medyada en Ã§ok konuÅŸulan marka olma Ã¶zelliÄŸine de sahibiz. Facebook sayfamÄ±z Ã¼zerinden yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iletiÅŸim aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile haftada ortalama 5,6 milyon kiÅŸiye ulaÅŸÄ±yoruz. AyrÄ±ca, Facebook'ta birÃ§ok baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmaya da imza attÄ±k. Volkswagen Binek AraÃ§ olarak, Fan Edition uygulamasÄ±yla bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni toplamÄ±ÅŸ, Otomotiv DistribÃ¼tÃ¶rleri DerneÄŸi GladyatÃ¶r Ã–dÃ¼lleri'nde de 'YÄ±lÄ±n Dijital UygulamasÄ±' Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazanmÄ±ÅŸtÄ±k.

Hem web sitesi hem de Facebook Ã¼zerinden izlenebilen Ã§ok Ã¶zel bir internet TV kanalÄ± 'Volkswagen Web TV' uygulamasÄ± ayda 136 bin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenme gibi Ã¶nemli bir rakama ulaÅŸtÄ±.

Bu alanda bir yeniliÄŸimiz de dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k ve en Ã§ok ziyaret edilen video sitesi YouTube Ã¼zerinde hazÄ±rlanan Volkswagen TÃ¼rkiye kanalÄ± oldu.

Volkswagen mÃ¼ÅŸterilerinin gÃ¼ndelik hayatlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmak adÄ±na birÃ§ok uygulamayÄ± baÅŸlattÄ±. Tiguan iPad uygulamasÄ± ve Volkswagen servis uygulamasÄ± bunlar arasÄ±nda sayÄ±labilir.

TÃ¼m dÃ¼nyada mobil cihazlarda servis uygulamasÄ±nÄ± ilk devreye alan iki pazardan biriyiz.

Servis uygulamasÄ±nÄ± Brezilya ile birlikte devreye alan iki pazardan biri olduklarÄ±nÄ± belirten Vedat Uygun, "TÃ¼rkiye'deki Volkswagen kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n Ã¼cretsiz olarak App Store'dan indirerek kullanabildikleri servis uygulamasÄ± iPhone, iPad ve Android tabanlÄ± tÃ¼m akÄ±llÄ± telefonlarca destekleniyor" ÅŸeklinde bilgi verdi.



Seyir halinde ve karÅŸÄ±laÅŸÄ±labilecek Ã§eÅŸitli durumlarda Volkswagen kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ± azami Ã¶lÃ§Ã¼de desteklemek Ã¼zere hazÄ±rlanan Volkswagen servis uygulamasÄ±, araÃ§la ilgili yararlÄ± bilgilere hÄ±zlÄ± ve zahmetsizce ulaÅŸma imkÃ¢nÄ± sunuyor.



AyrÄ±ca, TÃ¼rkiye'deki tÃ¼m Volkswagen yetkili satÄ±cÄ±larÄ±na ve servislerine adresleri ve yol tarifleriyle ulaÅŸma kolaylÄ±ÄŸÄ± sunan uygulamayla, kullanÄ±cÄ±lar aynÄ± zamanda Volkswagen'in hizmetleri hakkÄ±nda daha fazla bilgi edinip gÃ¼ncel Ã¼rÃ¼n ve tekliflere ulaÅŸabiliyor.



Herhangi bir arÄ±za durumunda araÃ§ ve bÃ¶lge verilerinin otomatik olarak aktarÄ±lmasÄ±yla Volkswagen Mobil Servisleri'nin kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde yardÄ±ma gelmesini saÄŸlayan servis uygulamasÄ±, araÃ§taki Ã§eÅŸitli uyarÄ± Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n ne anlama geldiÄŸi gibi bilgileri de iÃ§eriyor. AraÃ§ sahibinin park yerini belirlemesinden park sÃ¼resini kontrol etmesine kadar birÃ§ok hizmet sunan uygulama, "TercÃ¼man" Ã¶zelliÄŸi sayesinde de yurtdÄ±ÅŸÄ±nda, Volkswagen Servislerinde sorulan en Ã¶nemli sorularÄ±n tercÃ¼melerini aktarÄ±yor.

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