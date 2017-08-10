Müşteri sayısı yüzde 50 arttı

Mobil bankacılığı Türkiye’de uygulayan ilk bankalardan biri olduklarını, dijitalleşme çalışmalarında sektörle paralel olarak ilerlediklerini söyleyen Ertürk, “Müşterilerimizin yüzde 50’sinden fazlası en az bir dijital kanalı kullanıyor. Kanallar arasında ise mobil bankacılık öne çıkıyor. Son bir yılda ’Şeker Mobil Şube’ kullanan müşterilerimizin sayısı yaklaşık yüzde 50 artış kaydetti. ‘Şeker Mobil Şube’ sayesinde kurumsal müşterilere mobil bankacılık hizmeti veren ilk bankalardan biri olarak, mobil bankacılık kullanıcı sayımızın önümüzdeki yıllarda daha da hızlı artmasını öngörüyoruz. Son zamanlarda trend olan mobil ödeme ve temassız işlemler konusunda yeni projeler ve ürünlerin sektörde öne çıkacağını düşünüyoruz” dedi. Yerel bankacılıkta uzmanlaşmış bir kurum olarak, dijital platformlarda yaptıkları yatırımlar devam ederken, şubelerinde verdikleri yüz yüze hizmet ve saha ziyaretlerinin de kendileri için önceliğini korduğunu kaydeden Ertürk, “Misyonu ‘Anadolu Bankacılığı’ olan bir banka olarak, işlem bankacılığından çok ilişki bankacılığı yaparak sektörümüzde ayrışıyoruz. Ayrıca Şeker Mobil Şube aracılığıyla gerçekleştirilen işlemleri kurumsal müşterilerimize de sunan ilk bankalardan biriyiz. Android ve İOS işletim sistemli telefon kullanan müşterilerimiz, ATM ve Şube lokasyon bilgisinin yanında ve yol tarif bilgilerini de uygulamamızdan alabiliyor. Şeker Widget uygulaması ile müşterilerimiz, 1953’e SMS atarak doğrudan kredi başvurusunda bulunabiliyor, döviz kurları, en yakın şube konum ve iletişim bilgilerine hızla ulaşabiliyor” dedi.

7 GÜN 24 SAAT

ATM’lerinde döviz alış/satış, kartsız para transferi, hesaptan cebe gibi fonksiyonların yanı sıra DCC gibi tüm dünyada geçerli olan işlemleri de müşterilerinin hizmetine sunduklarını dile getiren Gökhan Ertük, sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşterilerimiz dünya genelinde dakikalar içinde para transferi yapabilecekleri hızlı, güvenli, kolay ve yaygın para gönderme ve alma servisi Western Union işlemlerini de internet bankacılığı içinden 7 gün 24 saat kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Şekerbank internet bankacılığı müşterilerimiz ‘Yurtdışı Borsalar’ alım satım platformu SWEET sayesinde de internet üzerinden dünyanın 28 yurtdışı borsasında işlem gören yaklaşık 500 bin menkul kıymete ulaşabiliyor, alım-satım işlemlerini gerçekleştirebiliyor.”