Müşteri memnuniyetinde zirvede

TÜRK akaryakıt şirketi OPET, 2011 yılında müşteri memnuniyeti en yüksek şirket ünvanını korurken 14.9 milyar TL'ye ulaşan ciro elde etti. OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, 2012 yılının kuruluşlarının 20'nci yılı olduğunu hatırlatarak, "2012 yılında da piyasa büyümesinin üzerinde büyüyerek pazar payını artırmayı hedefliyoruz. Sektörde devrim niteliği taşıyan yeni projelerimiz ile tüketicimizin hayatını farklılaştırmayı, kolaylaştırmayı ve öncü olmayı sürdüreceğiz" dedi.



OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, akaryakıt sektörünün 'değişmez öncüsü' olarak sektördeki başarılı uygulamalarını ve iddialarını 2011 yılında da sürdürdüklerini belirterek, 'KalDer tarafından düzenlenen Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi'ne göre rekabetin yoğun olarak yaşandığı akaryakıt sektöründe 81 puanla, geçtiğimiz yılki puanımızın üzerine çıkarak, müşteri memnuniyeti en yüksek şirket unvanımızı koruduk. Sektörümüzdeki büyük oyuncuların arasında pazar payını artıran tek şirket olduk ve ciromuz 14.9 milyar TL'ye ulaştı" dedi.



1289 İSTASYONA ULAŞTI



Sektördeki küresel dalgalanmalara rağmen istikrarlı bir yıl geçirdiklerini, pazar paylarını artırdıklarını, toplam kalite ve hizmette hep daha ileriye gittiklerini belirten Ağca, şu anda 891 OPET, 398 Sunpet markasıyla toplam bin 289 istasyonla hizmet verdiklerini aktardı. Ağca, "Ayrıca Maslak istasyonumuz sektörün satışı en yüksek bayisi" dedi. 2011 yılında Türkiye'de benzin tüketiminin 2010 yılına göre yüzde 3.5 azalırken, motorin tüketiminin ise yüzde 7 civarında arttığını kaydeden Ağca şunları söyledi: "Siyah ürün dediğimiz fuel-oil ve kalorifer yakıtında ise yüzde 3.3 civarında bir azalma oldu. Benzin ve motorin toplamında piyasanın yüzde 5.5 büyüdüğü 2011 senesinde OPET, satışlarını yaklaşık yüzde 12 artırarak kazanmış olduğu pazar payı ile yılın ikinci yarısından itibaren ikinci sıraya oturdu."



20'İNCİ KURULUŞ YILIMIZ



2012 yılının OPET'in kuruluşunun 20, Koç Grubu ile ortaklığının ise 10'uncu yılı olduğunu kaydeden Ağca, bu yıla ilişkin hedeflerini şöyle aktardı: "Bu yıl bizim için önemli bir yıl. Bu sebeple bu yıl tüketicilerimizle de paylaşacağımız çeşitli kutlama aktivitelerimiz olacak. İstikrarlı büyümemizi sürdürürken, yeni ve modern istasyonlarımız, yüksek kaliteli ürünlerimiz ve taviz vermediğimiz hizmet anlayışımızla müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için çalışmaya devam edeceğiz. 2012 yılında da piyasa büyümesinin üzerinde büyüyerek pazar payını artırmayı hedefliyoruz. Sektörde devrim niteliği taşıyan yeni projelerimiz ile tüketicimizin hayatını farklılaştırmayı, kolaylaştırmayı ve öncü olmayı sürdüreceğiz."



SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ



Cüneyt Ağca,OPET'in başarısının ardında, markamızın genç ve dinamik yapısı, güçlü bayi ağımız, yüksek sosyal sorumluluk bilincimiz ve tüketiciyi memnun etmekteki istikrarlı çalışmalarımız var. Teknolojiyi en iyi kullanan akaryakıt şirketi olarak tüketiciyle temas ettiğimiz nihai nokta olan istasyonlarımızda önemli yenilikler göreceksiniz. Toplum faydasını düşünerek hayata geçirdikleri tüm projelerle OPET 'in her geçen gün bir adım daha ileriye taşındığını söyleyen Ağca, "Temiz Tuvalet Kampanyası, Yeşil Yol Projesi, Örnek Köy Projesi ve Tarihe Saygı Projesi gibi yaygın, sonuç odaklı ve sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerimiz ile markamızın duruşunu farklılaştırdık. Tüketicimiz biliyor ki OPET kazandığı paranın belli bir bölümünü toplumun gelişimi ve çevrenin iyileştirilmesi için harcıyor" diye konuştu.



OPET ULTRA FORCE: YENİ NESİL YAKIT



OPET, 2011 yılı içinde piyasaya çıkardığı "Ultra Force " ürünü ile yüksek performans, düşük tüketim, tasarruf sağlama ve çevreci olma gibi akaryakıttan beklenen bütün özellikleri tek bir üründe topladı. OPET Ultra Force, içeriğinde bulunan katık sayesinde, araca üstün performans sağlıyor, tasarruf odaklı ve çevre dostu.



OPET WORLDCARD



YAPI Kredi ortaklığı ile geliştirilen " OPET Worldcard", Worldcard'ın tüm özelliklerini içeren, OPET Kart ayrıcalıklarını sunan ve Paro'nun sağladığı faydaları da kapsayan entegre bir kredi kartı. 2011 yılı Ekim ayında tüketicilerin hizmetine sunulan ve kısa sürede 200 bine yakın bir adede ulaşan "OPET Worldcard", harcama oranlarına bağlı olarak yapılan akaryakıt veya otogaz alımlarında kullanıcılara yüzde beşe varan oranlarda ekstra puan da kazandırıyor.



MADENİ YAĞ'DA DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ İLE İŞBİRLİĞİ



OPET'in madeni yağ iş birimi, dünyanın en büyük bağımsız madeni yağ üreticisi Almanya merkezli Fuchs Petrolub AG ile endüstriyel yağlardaki ortaklığını genişletme kararı aldı. Yıl sonunda OPET Fuchs Madeni Yağ Şirketi, OPET Petrolcülük'ün madeni yağ iş biriminin tamamını devralarak faaliyetini otomotiv yağları da dahil olmak üzere, madeni yağ sektörünün stratejik öneme sahip ve katma değeri yüksek ürünlerinin de yer aldığı tüm alanlarına taşıdı. OPET Fuchs'un, İzmir Aliağa'da inşaatına başlanmış olan ve tek vardiyada 50 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak yeni tesisinde, otomotiv yağları da dahil olmak üzere bütün madeni yağların üretimi yapılacak.



THY İLE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ SÜRÜYOR

OPET Petrolcülük A.Ş. ve Türk Hava Yolları A.O.'nın yüzde 50, yüzde 50 ortaklığıyla, 2009 yılında kurulan THY OPET Havacılık Yakıtları A.Ş. hava araçlarının ihtiyacı olan JET yakıtının ikmal, tedarik ve depolanması ile servisini sağlamaya devam ediyor. Türkiye genelindeki tüm havalimanlarına ilave olarak yurt dışında da yakıt ikmali yapan THY OPET, Türk Hava Yolları'nın yanısıra aralarında Singapur Havayolları, Lufthansa, British Airways, Iberia ve Aeroflot'un da bulunduğu pek çok yerli ve yabancı havayoluna da Türkiye'nin çeşitli havaalanlarında jet yakıtı hizmeti veriyor.



KUSURSUZA YOLCULUK



2011 yılı içinde yeni nesil müşteri memnuniyetindeki iddiasını "Kusursuza Yolculuk" sloganı ile duyuran OPET, müşterilerinin aldığı hizmetten memnun kalıp kalmadığını öğrenip, görüş ve yorumlarını kayıt altına alıyor. İlgililerle paylaşılıp raporlanan müşteri geri dönüşleri OPET açısından gelişime açık ve gelişmiş alanları temsil ediyor.



DEPOLAMA KAPASİTESİ İLE SEKTÖRDE BİRİNCİ



OPET akaryakıt dağıtım sektöründe büyük önem taşıyan depolama kapasitesinde birinciliği koruyoruz. OPET'in toplam 1 milyon metreküpün üzerinde kapasite ile Marmaraereğlisi, Mersin, Kocaeli, İzmir, Giresun ve Antalya'da terminalleri bulunuyor. 780 bin metreküp kapasiteli Marmara Terminali'mizde, kendi ihtiyacımız dışında kalan bölümleri uluslararası akaryakıt ticareti yapan yabancı şirketlere kiralıyoruz.



İLKLERİMİZ

· OPET, sektörde 98 oktan kurşunsuz benzini Türkiye'ye ilk kez getirdi.

· Sektörde ilk kez Ultra Euro Diesel motorini Avrupa'dan önce Türk tüketicisinin kullanımına sundu.

· Müşterilerinin alışveriş alışkanlıklarını yakından takip eden ve bugün 4.5 milyon kişiye ulaşan OPET Kart akaryakıt dağıtım sektöründe bir ilki gerçekleştirdi.

· OPET, bir Türk şirketi olarak sürdürülebilirlik raporu ile akaryakıt dağıtım sektöründe GRI onaylı rapor yayınlayan ilk şirket oldu.



ENLERİMİZ

· Sektörün en büyük depolama tesis kapasitesi

· Türkiye ve Avrupa'da satışı en yüksek akaryakıt bayi: Maslak OPET

· Akaryakıt dağıtım sektöründe bayi iletişimi en güçlü şirket

· Sosyal sorumluluk projeleri ile ülkesine en çok değer katan akaryakıt dağıtım şirketi

· Sektörde en yeni teknoloji ve hizmetleri sunan akaryakıt dağıtım şirketi

· "En Samimi Markalar 2011" araştırması sonuçlarına göre akaryakıt dağıtım sektöründe tüketici nezdinde en samimi marka

· "En 2011 Araştırması"nda da "En Çok Tercih Edilen Akaryakıt Markası OPET "

· 2011'in en çok konuşulan akaryakıt markası

· Akaryakıt şirketleri arasında en teknolojik altyapıya sahip çağrı merkezi

· Tuvaletleri ve ortak kullanım alanları en temiz akaryakıt dağıtım markası



TEKLERİMİZ

· Sektörde son 10 yıldır pazar payını istikrarlı bir biçimde artıran tek akaryakıt dağıtım şirketi

· KALDER TMME'ye göre altı yıldan bu yana müşteri memnuniyetinde lider olan ve "Üstün Hizmet Ödülü" alan tek akaryakıt dağıtım şirketi.

· Sektörde çok sayıda faydayı birarada sunan tek entegre kredi kartı olan OPET World Card

· Ülkemizin rafinerisi Tüpraş'ın ortaklığı olan tek akaryakıt dağıtım şirketi

· THY-OPET ortaklığıyla, THY'nin Türkiye'deki tek jet yakıtı tedarikçisi