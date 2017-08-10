Müşteri memnuniyeti için ‘vazgeçilmez değişim’

YAPI Kredi olarak 2016 yılının sonunda bankacılıkta devrim yaratan ilklere imza attıklarının altını çizen Yakup Doğan, “Mobil bankacılık uygulamamızı yeniledik. Avrupa’da ilk kez gelişmiş göz tanıma sistemi teknolojisi kullanarak her müşterimiz için göz damar bilgisinden yola çıkan ve çok güvenli Göz-ID sistemini Yapı Kredi Mobil’e girişte kullanmaya başladık. Yayına aldığımız günden itibaren kullanıcılarımızdan büyük beğeni alan Göz-ID özelliğimizi örnek uygulama olarak anlatmak üzere dünyanın en saygın fintech etkinliklerinden Finovate Europe 2017’ye davet edildik. Burada, Yapı Kredi’nin bankacılık sektörüne kazandırdığı ilkleri tanıtmanın yanı sıra Türk bankacılık sektörünü de temsil etmenin gururunu yaşadık” dedi.

HIZLI ERİŞİM

Yapı Kredi olarak mobil bankacılığa şifresiz ve güvenli giriş sağlayan Göz-ID’nin yanı sıra MobilNakit ile ATM’ye dokunmadan QR kod ile anında para çekme ve çağrı merkezine direkt bağlanma özellikleriyle bankacılık işlemlerini şubesiz ve şifresiz olarak gerçekleştirme imkanı sunduklarına değinen Doğan, “Ayrıca, Google tarafından ‘örnek uygulama’ seçilen ‘yapikredi.com.tr’den sonra şimdi de Yapı Kredi Mobil’e Google Search altyapısını entegre ettik. Böylece müşterilerimiz arama sonuçları sayesinde işlemlere, ödeme yapacakları faturaların kurumlarına veya akıllı rehber kayıtlarına hızlı erişim sağlayabiliyorlar” diye konuştu.

‘PARA GÖNDER’

‘Bankacı Klavye’ ile akıllı telefonlardaki mesajlaşma uygulamaları ekranından hiçbir farklı ekrana ve uygulamaya girmeden hızlı para transferi yapılabilmesini sağladıklarını anlatan Yakup Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Öte yandan bu yıl, ‘Bankacı Klavye’ye kendi emojilerimizi entegre ederek tüm dünyada kutlanan 17 Temmuz Dünya Emoji Günü’ne katıldık. Böylelikle, bankacılık işlemlerine emojilerin dünyasından birbirinden renkli görseller taşıyarak sektörümüzde bir ilke daha imza atmış olduk. Ayrıca müşterilerimiz Siri ve iMessage üzerinden ister sesle ister mesajla hızlı ve kolay bir şekilde para gönderebiliyor. Konuşarak para göndermek için müşterilerimizin Siri’ye “Para Gönder” demesi yeterli oluyor. Bu kolaylıklara ek olarak ‘Hizmette Sınır Yoktur’ anlayışıyla Yapı Kredi Mobil’e, müşterilerimizin istedikleri şubeden istedikleri tarih ve saate randevu alabildikleri ‘Şube Yoğunluk Haritalarını Görüntüleme’ ve ‘Randevu Alma’ özelliğini ekledik. Kartlarını kaybeden müşterilerimizin ise, mobil bankacılık şubesindeki yeni ‘Panik Yok Butonu’ ile kartlarını anında kullanıma geçici olarak kapatarak mobilden işlemlerine devam edebiliyorlar. Ayrıca kartları için kayıp/çalıntı bildiriminde bulunup, yeni kart talebinde de bulunabiliyorlar.”

‘MOBİLMATİKLER HİZMETE SUNULACAK’

HER geçen gün daha da hızlanan dijital dönüşüm ile beraber gündelik hayata daha fazla girmeye başlayan öğrenen makinalar ve yapay zeka trendlerinin de Yapı Kredi olarak stratejilerinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Yakup Doğan, “Facebook Messenger’ın bot uygulaması da bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz diğer çalışmalardan biri. Sektörde yine bir ilki gerçekleştirerek bu servis üzerinden bankacılık hizmetlerimizi sunuyoruz. Bununla birlikte, dünyanın en büyük ATM üreticisi NCR, Avrupa’da bir ilk olan temassız mobil atm pilot çalışmasını ilk defa Yapı Kredi ile gerçekleştirdi. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak adına ekransız, kartsız ve sadece mobil telefonlar ile kullanılabilen yeni MobilMatik’ler yakında müşterilerimizin hizmetine sunulacak. MobilMatikleri, mevcut ATM’lerimizin olmadığı ofisler, kafeler, fast-food restoranlar gibi özellikle gençlerin yoğun olduğu ve hızlı nakit erişimi ihtiyacının olduğu noktalarda konumlayacağız. Yapı Kredi Mobil uygulamamızdan MobilMatik’e dokunmadan para çekme işlemi yapılabilecek. MobilNakit işlemleri kapsamında para çekmeye ilave olarak para yatırma fonksiyonu da önümüzdeki dönemde hizmete girecek” diye konuştu.

KODLAMA EĞİTİMİ FİNANSAL REHBERLİK

2016’da yazılım geliştirmeyi öğrenmek ve öğrendikleri ile üretime katkıda bulunmak isteyen herkese açık ve ücretsiz bir program olan ‘Code.YapıKredi’yi hayata geçirdiklerini söyleyen Yakup Doğan, “Önümüzdeki dönemde daha da büyüyerek devam edecek Code.YapıKredi, kodlama eğitimleri ve finansal rehberlik bölümlerinden oluşan geniş kapsamlı bir platform. Ayrıca yazılımcılara finansal teknoloji uygulama programlama arayüzleri (OpenBankingAPI) de sağlayarak, fintech ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

2017’DE 5 ÖDÜL

TÜM bankaların kredi kartlarıyla fatura ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebildiği ‘Ödeme Merkezi’ni hizmete sunduklarını hatırlatan Yakup Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de sektöründe bir ilk olan bu hizmetimizle, Yapı Kredi müşterisi olsun ya da olmasın herkes faturalarını yapikredi.com.tr’den anında ödeyebiliyor. Üstelik kullanıcılar banka hesabı ya da üyelik gerekmeden ödemelerini anında ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Dijital alandaki tüm bu çalışmalarımız pek çok ulusal ve uluslararası otorite kurum tarafından ödüllerle onurlandırıldı. Son olarak Global Finance Ödülleri 2017’de 5 büyük ödüle birden layık görülerek ‘Avrupa’nın En İnovatif Dijital Bankası’, ‘Avrupa’nın En İyi Entegre Kurumsal Bankası’, ‘Avrupa’nın En İyi Kurumsal Site Tasarımı’, ‘Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası’, ‘Türkiye’nin En İyi Kurumsal Dijital Bankası’ seçildik ve sektördeki

öncü rolümüzü

tescilledik.”