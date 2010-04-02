MÃ¼ÅŸteri bize, biz sektÃ¶re yÃ¶n verdik.

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TEKNÄ°K YapÄ± Holding BaÅŸkanÄ± Nazmi DurbakayÄ±m; "MÃ¼teahhide gÃ¼venen mÃ¼ÅŸteri, konut sektÃ¶rÃ¼nde baÅŸarÄ±ya uzanan yolu sonuna kadar aÃ§ar. Bu gÃ¼ven, koÅŸulsuz memnuniyetle olur. Eski mÃ¼ÅŸterilerimiz, her projemizin en az yÃ¼zde 15'ini daha satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kmadan rezerve eder" diyor. Kartal'daki Uplife Park projesinin yÃ¼zde 70'inin satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kmadan rezerve edildiÄŸini hatÄ±rlatan Nazmi DurbakayÄ±m; krizin en zorlu virajÄ±nda satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kan Upcity'de ilk ay yÃ¼zde 30-35 satÄ±ÅŸ baÅŸarÄ±sÄ± yakaladÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.Â Â Â

TEKNÄ°K YapÄ±; 36 yÄ±ldÄ±r 'gÃ¼ven ve memnuniyet' iliÅŸkisini misyon edinerek, KadÄ±kÃ¶y baÅŸta olmak Ã¼zere; BahÃ§eÅŸehir, Levent, Ulus, Beylerbeyi, Ã‡engelkÃ¶y, Kartal'da gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi projelerde yaklaÅŸÄ±k 5 bin aileyi konut sahibi yaptÄ±. 2012'de bu sayÄ±yÄ±, yapÄ±mÄ± sÃ¼ren konutlar ve yeni projeler ile 10 bine Ã§Ä±karmayÄ± hedefleyen Teknik YapÄ±'nÄ±n son projesi BatÄ± AtaÅŸehir'deki 702 konutluk Deluxia projesi. Teknik YapÄ± son 5 yÄ±lda Dilman Towers, Uphill Court AtaÅŸehir, Uphill Court BahÃ§eÅŸehir, Uplife Park, Uprise Elite, Upcity, Uptwins ve Deluxia gibi nitelikli projelere imza attÄ±.

MÃ¼ÅŸteri istiyor, biz yapÄ±yoruz

Konut sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n kabuk deÄŸiÅŸtirmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, konut talep edenlerin artÄ±k daha bilinÃ§li yaklaÅŸÄ±m sergilediÄŸini bildiren Teknik YapÄ± Holding BaÅŸkanÄ± Nazmi DurbakayÄ±m, "Ekonomik koÅŸullar ve teknolojiye baÄŸlÄ± deÄŸiÅŸen mÃ¼ÅŸteri taleplerini, kesintisiz diyalogla yakÄ±ndan takip ediyoruz. BugÃ¼n ortaya Ã§Ä±kan Teknik YapÄ± projeleri aslÄ±nda mÃ¼ÅŸterilerin zihinlerindeki tasarÄ±mlar" diyor. Teknik YapÄ±'nÄ±n, 1974'ten bu yana mÃ¼ÅŸterinin ne istediÄŸini anlamak ve maksimum memnuniyet iÃ§in sÃ¼rekli empati yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Nazmi DurbakayÄ±m, "BaÄŸdat Caddesiâ€™nde yÃ¼ksek kalite ve konfora sahip daireler yaptÄ±k. Kartal'da ekonomik daire de rezidans hayatÄ± da sunduk" dedi ve ÅŸÃ¶yle devam etti:

Ã‡Ä±tayÄ± yine yukarÄ± taÅŸÄ±yoruz

"SektÃ¶re 1+1 gibi kÃ¼Ã§Ã¼k daire trendini yerleÅŸtirdik. Åžimdi ise Ã§Ä±tayÄ± bir barem daha yÃ¼kseÄŸe taÅŸÄ±yoruz. Bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda B atÄ± AtaÅŸehir'de satÄ±ÅŸa sunduÄŸumuz Deluxia projesi ile Teknik YapÄ± iÃ§in 'lÃ¼ks' kavramÄ±nÄ±n artÄ±k sadece sosyal donatÄ± veya kullanÄ±lan malzemelerle Ã¶lÃ§Ã¼lmediÄŸini gÃ¶sterdik. LÃ¼ks kavramÄ±nÄ± baÅŸka bir boyuta taÅŸÄ±yarak, mÃ¼ÅŸterilerimize hayatÄ±n gÃ¼nlÃ¼k zorluklarÄ±ndan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ yaÅŸam sunuyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ lÃ¼ksÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ± yok ve Ã¶nemli olan uygun fiyata lÃ¼ks konut vermek. Daha da Ã¶nemlisi kullanÄ±lan malzeme ve sosyal donatÄ±lara kaliteli hizmeti eklemek."

Orta vadede yÃ¼zde 100 prim

Teknik YapÄ±'nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi her projede mÃ¼ÅŸterisine parasal anlamda yÃ¼ksek getiri saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun orta vadede yÃ¼zde 100â€™Ã¼n Ã¼zerinde olduÄŸunu bildiren Nazmi DurbakayÄ±m; "Ancak Teknik YapÄ±'dan daire alan mÃ¼ÅŸterilerin ilk amacÄ± hiÃ§bir zaman parasal getiri olmadÄ±. MÃ¼ÅŸterilerimizin beklediÄŸi kazanÃ§; gÃ¼ven iÃ§inde oturabilecekleri saÄŸlam bir bina, yaÅŸamlarÄ±nÄ± bir Ã¼st kalite standartlarÄ±na yÃ¼kseltme ve satÄ±ÅŸ sonrasÄ±nda alacaklarÄ± hizmet. Bunu aldÄ±lar da" diye konuÅŸtu.

'Saray ihtiÅŸamÄ±' sunan Deluxia'da fiyatlar 144 bin liradan baÅŸlÄ±yor

TEKNÄ°K YapÄ±, 2010 yÄ±lÄ±na toplam 702 daireden oluÅŸan Deluxia projesi ile baÅŸladÄ±. 'Saray ihtiÅŸamÄ±' sunan Deluxia; BatÄ± A taÅŸehir'deki son bÃ¼yÃ¼k arazide hayata geÃ§iyor. Deluxia projesi, 482 dairelik Deluxia Palace ve 220 dairelik Deluxia Suitesâ€™den oluÅŸuyor. Projede daire fiyatlarÄ±, 144 bin liradan baÅŸlÄ±yor. StÃ¼dyo daireler 144 bin lira ile 171 bin 900 lira aralÄ±ÄŸÄ±ndan, 1+1'ler 210 bin 500 lira ile 235 bin 900 lira aralÄ±ÄŸÄ±ndan satÄ±lÄ±yor. Projedeki en pahalÄ± daire fiyatÄ± ise 536 bin 100 lira. 'LÃ¼ks konut' kavramÄ±nÄ± bir kademe daha artÄ±ran Deluxia, Teknik YapÄ±'nÄ±n imzasÄ± haline gelen modernize edilmiÅŸ neo-klasik Ã§izgileri taÅŸÄ±rken, farkÄ± da, sunduÄŸu hizmet ve kullanÄ±lan malzeme kalitesiyle ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. 275 milyon liralÄ±k proje bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne sahip Deluxiaâ€™da daireler Mart 2012'de teslim edilecek. Deluxia'daki tÃ¼m dairelerle 11 ticari birim, gerek home-office gerekse yaÅŸamak amaÃ§lÄ± her tÃ¼rlÃ¼ teknolojik alt yapÄ±ya sahip olacak. Projenin Ã¶nemli bir albenisi ise mÃ¼ÅŸterilerine sunduÄŸu farklÄ± bir yaÅŸam konsepti olacak. Deluxia'da daire sahipleri, kapÄ±dan iÃ§eri girdiÄŸi andan itibaren kendini Ã¶zel hissedecek. Site gÃ¼venliÄŸinden Ã§amaÅŸÄ±rhaneye, lobi hizmetinden her tÃ¼rlÃ¼ spor faaliyetine, kat hizmetine kadar 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otel hizmeti, Deluxia'da da yer alacak.

Rakamlarla Deluxia Â

- BatÄ± AtaÅŸehir'deki Deluxia; toplam 23 bin 200 metrekare arazi Ã¼zerinde yÃ¼kselecek.

- Deluxiaâ€™da her tÃ¼rlÃ¼ konfor ve lÃ¼kse sahip stÃ¼dyo ve 1+1 tipi daireler aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olacak.

- TÃ¼m konfora sahip dairelerin 228'i stÃ¼dyo, 315'i 1+1, 112'si 2+1 ve 44'Ã¼ 3+1 tipinde ve 3'Ã¼ de 4+1 dubleks.

- Projenin etrafÄ±nda bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 37 ile 160 metrekare arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 5 adet gÃ¶let yer alacak ve bu gÃ¶letlerde gÃ¼nÃ¼n belirli saatlerinde su gÃ¶sterilerine sahne olacak.

Krizin en zorlu virajÄ±nda satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kan Upcity'nin yÃ¼zde 35'i ilk ay satÄ±ldÄ±

KRÄ°ZDE ayakta kalma reÃ§etesini verirken, 'Bir kÃ¶ÅŸeye Ã§ekilerek ortalÄ±ÄŸÄ±n sakinleÅŸmesini beklemek yerine yatÄ±rÄ±mlara hÄ±z verdik" diyen Teknik YapÄ± Holding BaÅŸkanÄ± Nazmi DurbakayÄ±m; ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "2009'a giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kÃ¼resel mali kriz zirve yapmÄ±ÅŸtÄ±. BirÃ§ok kurum projeleri rafa kaldÄ±rdÄ±, 'bekle ve gÃ¶r' politikasÄ± uyguladÄ±. Teknik YapÄ±'nÄ±n farkÄ± burada ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Yeni projelerimizi askÄ±ya almak veya aÄŸÄ±rdan almak yerine iÅŸimize var gÃ¼cÃ¼mÃ¼zle asÄ±ldÄ±k. Hem konut sahibi olmak isteyenlere fÄ±rsatlar sunduk hem istihdamÄ± koruduk, hatta arttÄ±rdÄ±k. Krizin en zorlu virajÄ±nda Kartalâ€™daki 340 dairelik Upcity projemizi satÄ±ÅŸa sunduk. Ekonominin normal olduÄŸu dÃ¶nemlerde bile satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kan bir projenin, ilk ay yÃ¼zde 30-35'e ulaÅŸmasÄ± baÅŸarÄ± sayÄ±lÄ±rken, Upcityâ€™de bu oranÄ± 1 ayda yakaladÄ±k. 2009'da projelerden taviz vermedik, yine Kartalâ€™da 320 dairelik lÃ¼ks rezidans projemiz olan Uptwins Deluxe Residenceâ€™Ä± satÄ±ÅŸa sunduk; Upcity'deki baÅŸarÄ±yÄ± yakaladÄ±k. Krize inat yeni projelerin temelini de atÄ±yoruz. Ekonomi Ã§arkÄ±nÄ±n dÃ¶nmesi iÃ§in Ã¼zerimize dÃ¼ÅŸeni yapÄ±yoruz."

Fiyatlar artmadan konut alÄ±n harekete geÃ§en treni kaÃ§Ä±rmayÄ±n

NAZMÄ° DurbakayÄ±m; "YaÅŸanan her kriz mutlaka yeni fÄ±rsatlar doÄŸurur" sÃ¶zÃ¼nÃ¼n Ã§ok doÄŸru sÃ¶ylendiÄŸini, ancak son 2 yÄ±ldÄ±r zam yapmayan inÅŸaatÃ§Ä±larÄ±n artÄ±k 'dÃ¼zlÃ¼ÄŸe Ã§Ä±kan ekonomiye baÄŸlÄ± olarak fiyat artÄ±rmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±' uyarÄ±sÄ±nÄ± yaptÄ± ve ÅŸÃ¶yle devam etti: "2007â€™den beri kÃ¢rlarÄ±ndan maksimum derecede feragat eden inÅŸaatÃ§Ä±lar, fiyatlarÄ± indirebilecekleri seviyelere Ã§ekti. Fakat fiyatlar artmaya baÅŸlayacak. Faizlerin dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, her ÅŸeyin pozitif olduÄŸu dÃ¶nemde ihtiyaÃ§ duyulan gayrimenkulÃ¼ almamak, hareket etmeye baÅŸlayan treni isteyerek kaÃ§Ä±rmak demektir. Ancak; konutta yine de seÃ§ici olunmalÄ±. Aile bÃ¼tÃ§esine uygun, aylÄ±k taksidi uygun kÃ¼Ã§Ã¼k daireler avantajlÄ±."

Kalite iÃ§in, Avrupa'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k fabrikasÄ± Betofiber'i kurdu

TEKNÄ°K YapÄ±; konut projelerinin her detayÄ±nda yaratÄ±lan yÃ¼ksek kalite anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± bina cephelerine de taÅŸÄ±yor. BinalarÄ±n dÄ±ÅŸ cephelerindeki su, Ä±sÄ± ve ses yalÄ±tÄ±mÄ±nÄ± tasarrufla birleÅŸtirmek isteyen Teknik YapÄ±, Teknik YapÄ± Holding bÃ¼nyesinde yer alan ve TÃ¼rk iye'nin en bÃ¼yÃ¼k GRC (Elyaf KatkÄ±lÄ± Beton) fabrikasÄ±na sahip olan Betofiber Ã¼rÃ¼nlerini kullanÄ±yor. Betofiber YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Umut DurbakayÄ±m, 10 bin metrekare kapalÄ±, 5 bin metrekare aÃ§Ä±k alana sahip fabrikada yÄ±llÄ±k 500 bin metrekare Ã¼retim kapasitesiyle (yaklaÅŸÄ±k 5 bin konutluk) TÃ¼rkiye ve Avrupa'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k fabrikasÄ±na sahip olduklarÄ±nÄ± bildirdi. Umut DurbakayÄ±m, "3 yÄ±l iÃ§inde sektÃ¶rÃ¼n dÃ¼zenleyicisi bir marka haline geldik. Betofiber'in en Ã¶nemli misyonu, iÃ§ pazardaki fiyat tekelini Ã¼stÃ¼n kaliteli Ã¼rÃ¼nle kÄ±rmak, sektÃ¶re yeni soluk kazandÄ±rmak. Ä°Ã§ pazarda kÄ±sa sÃ¼rede Ã§ok Ã¶nemli projelere imza attÄ±k" dedi.

BaÅŸarÄ±nÄ±n iki gizli anahtarÄ±: Arsa stoku ve satÄ±ÅŸ sonrasÄ± hizmet

KADIKÃ–Y, AtaÅŸehir ve Kartal baÅŸta olmak Ã¼zere gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi projelerle farklÄ± gelir gruplarÄ±ndaki mÃ¼ÅŸterilere aynÄ± kalite, gÃ¼ven ve konforu sunan Teknik YapÄ±, 2010'da kendi arsalarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi projelere aÄŸÄ±rlÄ±k verecek. MÃ¼ÅŸteri memnuniyetini standart hale getiren Teknik YapÄ±, maddi anlamda yarattÄ±ÄŸÄ± katma deÄŸeri de maksimum kÄ±lmak iÃ§in uygulayacaÄŸÄ± bu strateji ile; kÃ¼Ã§Ã¼k, Ã§ok amaÃ§lÄ±, ihtiyaÃ§ duyulan konforu sunan, kolay kredi imkanÄ± saÄŸlayan, prim potansiyeline baÄŸlÄ± olarak kazanÃ§lÄ± ve eko nomik dairelere aÄŸÄ±rlÄ±k veriyor. Teknik YapÄ±, bu kapsamda baÅŸta Kartal olmak Ã¼zere Anadolu YakasÄ±â€™nÄ±n kuzeyinde yer alan ve gelecek vaat eden bÃ¶lgelerde arsa stokunu geniÅŸletiyor.

36 yÄ±lda ektiÄŸimiz fidanlar ormana dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼

TEKNÄ°K YapÄ±'nÄ±n, her yeni projede, yarattÄ±ÄŸÄ± mÃ¼ÅŸteri memnuniyetini daha ileri gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen Nazmi DurbakayÄ±m; "Fidan yetiÅŸtirmesini bilmeyen orman yaratamaz" cÃ¼mlesinin, yaptÄ±klarÄ±nÄ± Ã§ok iyi Ã¶zetlediÄŸini bildirdi ve ekledi: "Ä°lk fidanÄ±mÄ±zÄ± 1974'de sektÃ¶re girerek dikmeye baÅŸladÄ±k. 1990'lÄ± yÄ±llarda Anadolu YakasÄ±â€™nÄ±n en yÃ¼ksek binalarÄ± olan OsmanlÄ± Residence, Perek Residence, Salih Bey Residence ve 2006â€™da baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Dilman Towers ile fidan sayÄ±sÄ± arttÄ±. Uphill Court, Uplife Park, Uprise Elite, Upcity, Uptwins ve Deluxia'dan oluÅŸan fidanlarÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e orman halini aldÄ±."

YÃ¼zde 1 peÅŸinat ile yÃ¼zde 0 faiz bir arada

TEKNÄ°K YapÄ±'nÄ±n, projenin bulunduÄŸu bÃ¶lgeye gÃ¶re her tÃ¼rlÃ¼ avantajÄ± mÃ¼ÅŸterilere sunmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Nazmi DurbakayÄ±m; "En son gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz kampanya kapsamÄ±nda bizden konut almak isteyenlere yÃ¼zde 1 peÅŸinat ile sÄ±fÄ±r faiz seÃ§eneÄŸi sunuyoruz. AnlaÅŸmalÄ± bankalarÄ±mÄ±z da faiz oranlarÄ±nÄ± aylÄ±k yÃ¼zde 0.75'e Ã§ekerek kredi m aliyetlerini minimuma indirdi" dedi.

Ä°ÅŸ toplantÄ±larÄ± Uptwinsâ€™te: 13 dÃ¶nÃ¼m arsa iÃ§inde yÃ¼kselen Uptwins Deluxe Residence, iki yÃ¼ksek blok ve tek katlÄ± ticaret merkezinden oluÅŸuyor. ÃœÃ§ ayrÄ± daire tipinden oluÅŸan Uptwins Deluxe Residence bloklarÄ±nda bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ 38.71 metrekare ile 128.92 metrekare arasÄ±nda deÄŸiÅŸen toplam 312 daire var. Her bloÄŸun terasÄ±nda Business Center olacak. TÃ¼m daireler home-office ÅŸeklinde kullanÄ±labilecek.

UÄŸur Mumcuâ€™nun Akmerkez'i Upcityâ€™de: Tekni YapÄ±'nÄ±n Kartal-UÄŸur Mumcu'da, Ocak 2009'da yapÄ±mÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve AralÄ±k 2011'de tamamlanacak UpCity projesi, yaklaÅŸÄ±k 20 bin metrekare arazi Ã¼zerine inÅŸa ediliyor. Ekonomik bir residence yaÅŸam merkezi olan UpCity'de, 5 yÃ¼ksek blok ve 3 ticaret birimi olacak. Proje iÃ§indeki UpCity Centerâ€™da, saÄŸlÄ±k Ã¼rÃ¼nleri sunan maÄŸazalardan fast food zincirlerine, banka ÅŸubelerinden kafeterya ve giyim maÄŸazalarÄ±na kadar birimler yer alacak.